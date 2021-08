Le vacanze per i protagonisti di UeD stanno per terminare. Gli studi del dating show riapriranno i battenti domenica 29 agosto e, immancabilmente, sono arrivate anche le prime anticipazioni sulla nuova edizione. La programmazione inizierà il 13 settembre e i fans non stanno più nella pelle. Le prime puntate sicuramente avranno come protagonisti dei personaggi ben noti ai fans più affezionati.

Tra loro è impossibile non citare Gemma Galgani. Questo è il dodicesimo anno di partecipazione consecutiva al programma, per la dama Torinese. La speranza e l’obiettivo è lo stesso: trovare l’amore della sua vita. Eppure, come in molti sanno, la fama della dama negli studi di UeD sta vacillando. La nuova arrivata nel parterre del trono over, Isabella Ricci, potrebbe spodestare la Galgani da un momento all’altro.

La Ricci, infatti, ha la stima sia degli opinionisti che del pubblico e potrebbe ricevere molto spazio nella nuova edizione, a scapito proprio della bionda torinese. Di recente, sul web circolava insistente la voce di una nuova operazione chirurgica a cui la Galgani si sarebbe sottoposta. Si tratterebbe di un intervento di rinoplastica che Gemma, secondo alcuni, starebbe nascondendo in vista della nuova stagione del programma.

Questa notizia è stata completamente smentita dagli stessi fans di UeD. Alcuni telespettatori, infatti, sono riusciti a scattare alcune foto di nascosto a Gemma ed è stato chiaro come la voce fosse falsa. La dama Torinese ha il suo consueto aspetto e non si è sottoposta a nessun ritocchino.

Quanto al trono classico, nelle prime puntate Maria De Filippi svelerà l’identità dei nuovi tronisti che cercheranno di trovare l’amore. Come di consueto, i troni saranno divisi in modo equo tra ragazze e ragazzi. Come sappiamo già, però, il trono classico femminile ospiterà la prima ragazza transgender della storia del programma. Una grande novità, che incuriosisce il pubblico e apre all’informazione su una tematica importante.