Noemi Baratto a UeD si è mostrata così. Oggi l’ex corteggiatrice di Matteo Fioravanti ha rivoluzionato il suo look

La prima parte di questa edizione di UeD ha avuto dei protagonisti che il pubblico ha senza dubbio apprezzato. Tra questi, è impossibile non citare la corteggiatrice Noemi Baratto. La ragazza era arrivata nello studio del dating show per aggiudicarsi il cuore del tronista Matteo Fioravanti.

A quanto pare, Noemi

è riuscita pienamente nel suo intento, dato che Matteo è uscito mano nella mano proprio con lei. Certo, la scelta del tronista è stata decisamente anomala rispetto a come si svolgono, di solito, queste cose all’interno del programma.

Il ragazzo infatti, ha deciso di abbandonare lo studio prima del tempo, dopo essersi accorto della forte chimica che c’era tra lui e Noemi. Nonostante questa sorta di colpo di fulmine, la relazione tra i due non ha avuto il successo sperato.

Matteo e Noemi, infatti, si sono lasciati dopo appena poche settimane dal loro addio allo studio. In ogni caso, il pubblico è rimasto molto affezionato ad entrambi. Ne sono senz’altro la dimostrazione i molti followers che l’ex corteggiatrice ha sul suo profilo Instagram.

Ed è proprio per i contenuti che ha postato sul suo profilo che Noemi è tornata sotto i riflettori. A quanto si può notare dalle foto che la ragazza ha pubblicato, sembrerebbe che abbia deciso di stravolgere completamente il suo aspetto.

A catturare l’attenzione, nello specifico, è il colore dei capelli che è radicalmente cambiato. Ovviamente, la ragazza non ha toccato i suoi splendidi ricci, ma ha deciso di dire addio al classico castano per osare con un colore un po’ più acceso.

Ora, Noemi sfoggia un particolare color rosso violaceo, quasi vinaccia, che in verità le dona molto. Molti, però, non sono della stessa opinione e ritengono che l’ex corteggiatrice stesse meglio con il suo precedente look. Una cosa è sicuramente, Noemi è sempre bellissima.