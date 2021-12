In questa nuova stagione di UeD abbiamo assistito alla presentazione dei nuovi tronisti. Tra di loro c’è stato il percorso di Joele, il ragazzo tanto chiacchierato per aver ingannato la redazione nel volersi mettere in contatto con la sua corteggiatrice di nascosto. Ascoltato dai microfoni della regia e scoperto l’inganno, il tronista è stato allontanato dalla stessa Maria De Filippi.

Fonte studio UeD

Joele Milan per tanto, ha intrapreso una relazione fuori dagli studi del dating show con Ilaria. Oggi le cronache rosa tornano ad occuparsi della loro storia. Dopo settimane di ipotesi, alcuni indizi sui social hanno reso chiaro che fosse successo qualcosa tra i due. A rompere il silenzio e a fare chiarezza sulla vicenda arriva la stessa Ilaria, sul suo profilo Instagram.

Pubblica una sessione di domande e risposte con i suoi followers in cui spiega ciò che sta accadendo. Ma qualcosa nelle sue dichiarazioni non convince i fans. Ecco cosa ha detto la ragazza. Ilaria Melis ha deciso di rivelare ai suoi fans più dettagli sulla crisi in corso con Joele Milan. Ovviamente i suoi followers hanno approfittato dell’occasione per farle domande riguardo alla relazione.

La corteggiatrice ritiene giusto confidarsi con i suoi fans. Ammette che la sua relazione con Joele, sta attraversando un periodo per niente facile e sereno. Ma dalle sue parole, si intravede uno spiraglio di speranza. Secondo Ilaria tra lei e il tronista c’è pronto un punto di svolta, che potrebbe portare a risvolti anche estremamente positivi. Per tirare le somme, secondo la ragazza la loro relazione non è finita, ma c’è solo un periodo di stallo in cui stanno cercando di risolvere le loro divergenze. A prendere la parola a quel punto è Daianira Marzano, esperta di gossip.

L’influencer ha qualcosa da dire e non si fa nessun problema. L’opinionista, tramite una storia Instagram, rivela di aver parlato direttamente con l’ex tronista di UeD Joele, il quale non parla affatto di divergenze di coppia ma di una vera e propria chiusura. Da ciò che dice l’ex tronista, la storia tra i due è invece conclusa definitivamente. Secondo la Marzano la Melis non vuole rivelare in questo momento ai suoi followers la verità, per non far spegnere ancora i riflettori e l’attenzione su di lei.