UeD: l’ex dama costretta a correre in ospedale

Veronica Ursida, ex dama del dating show: fuga d'urgenza in ospedale

Veronica Ursida, l’ex dama di UeD, stavolta finisce al centro delle cronache per un motivo ben lontano dal gossip. La dama cerca di rientrare nel parterre femminile del dating show da diverso tempo ormai, senza particolare successo. Ma ora, una foto pubblicata sul suo profilo instagram mette tutti i fans in allarme.

Veronica è dovuta correre in ospedale, per sottoporsi ad un urgente intervento chirurgico. Nelle storie instagram, la dama è evidentemente stanca e sfinita dall’intervento appena subito. È la danna stessa a spiegare di aver subito un intervento per risolvere un grave problema di salute.

In realtà, la Ursida soffriva di tale problema ormai da diverso tempo, ma non ha mai voluto rivelarlo al pubblico fino al fatidico giorno dell’intervento. Sono state le analisi di controllo, a cui periodicamente Veronica si sottopone, ad aver evidenziato la gravità della situazione, che necessitava di un’operazione urgente.

Per fortuna, le cose si sono risolte per il meglio. Anzi, Veronica è così in forma da riuscire anche a tranquillizzare i suoi fans con uno scatto. L’ex dama ha anche voluto porgere un ringraziamento a tutti coloro che le hanno prestato soccorso e l’hanno accompagnata in questa situazione delicata. Ancora non possiamo sapere cosa avesse Veronica. La dama, infatti, ha spiegato che rivelerà tutto a tempo debito, quando si sarà rimessa.

Nel frattempo, le pagine social della Ursida si sono riempite di commenti dei suoi fans, tutti preoccupati per la sua salute e la sua incolumità. Certo, non è una novità che i partecipanti a UeD guadagnino una grande fama. Veronica, però, deve accontentarsi dei social, avendo perso il favore di Maria De Filippi e della redazione del dating show. Infatti, Veronica Ursida sembra non essere stata riaccettata nel programma di Queen Mary, tanto che viene nominata pochissimo nel programma, e solo per ricevere critiche.