Nello studio di UeD si susseguono di volta in volta personaggi che in un modo o nell’altro sono poi diventati dei volti noti. Tra questi, come dimenticare il 42enne Romagnolo Simone Bolognesi, che partecipò al trono over qualche tempo fa. L’uomo è stato recentemente intervistato da PiùDonna, rilasciando delle dichiarazioni inedite sul programma.

Ai microfoni del settimanale, Simone ha raccontato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il dating show di Maria De Filippi. Nel corso della sua esperienza nel trono over a UeD, Bolognesi ha spesso avuto modo di scontrarsi con il cavaliere Armando Incarnato, che tuttora è presente nel programma. Ma l’ex cavaliere è noto anche per qualcos’altro.

Simone è stato il primissimo fidanzato di Belén Rodriguez, quando la modella Argentina era appena arrivata in Italia. Nel corso dell’intervista, Simone ha confessato a Fralof: “Sono uscito a gennaio. Il mio percorso mi stava stancando. Era finito l’entusiasmo anche perché il target di età era cambiato. La produzione mi ha fatto presente che non mi vedeva più attivo nel percorso. Io ero diventato molto accondiscendente!”.

Resta il fatto che per il Romagnolo quella all’interno del programma di Maria De Filippi è stata un’esperienza indimenticabile: “Un’esperienza forte che ha lasciato un ricordo indelebile”. Simone Bolognesi si auspica di poter rimanere in buoni rapporti di amicizia con alcuni ex protagonisti del programma, come ad esempio Gianluca De Matteis e Jessica Antonini.

Con loro, l’ex cavaliere ha recentemente passato uno splendido weekend in villeggiatura a Milano Marittima. Simone, ripensando a quelle amicizie, rivela: “C’è tanta voglia di rivedere i ragazzi anche in altre location, anche nelle loro terre. Nel programma non possiamo fraternizzare e diventare troppo legati per delle regole. Quella fase è passata e non c’è più pericolo di competizione in amore, quindi sono contento di viverli”. Insomma, UeD nasconde molto più di quello che si vede.