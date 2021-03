UeD, l’ex tronista diventa conduttrice: “Un sogno che si avvera”

Nilufar Addati ne ha fatta di strada da quando era una tronista di UeD. Presto i telespettatori potranno rivederla in tv, in vesti totale nuove. Le riprese sono iniziate, come racconta la stessa Addati. L’argomento trattato è “storie di artisti, chef e passione”: “Protagonisti del mondo dell’arte, della cucina e del vino si raccontano in un incontro fatto di ispirazione e contaminazione”, così almeno viene presentato il programma.

Un nuovo format firmato Gambero Rosso Channel, che sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi un successo. Su Instagram, Nilufar annuncia il suo esordio come presentatrice con queste entusiaste parole:

“Finalmente il giorno è arrivato! Condurrò L’arte in cucina su Gambero Rosso ! Oggi primo giorno di riprese! (che emozione) Cercherò di portarvi con me nei backstage delle puntate! Gireremo tante città italiane e incontreremo tanti personaggi interessanti. Poter parlare di cucina in un programma televisivo è un sogno che si realizza! Da aprile sui canali 132 e 412 di Sky! Ora vi lascio, corro a registrare!”.

Nilufar era entrata nel cast di UeD nella stagione 2017/2018. Dappirma, ha iniziato il suo viaggio come corteggiatrice di Mattia Marciano, poi si è aggiudicata di diritto il posto di tronista. Quando per lei è arrivato il momento della scelta, la Addati è uscita dal dating show con Giordano Mazzocchi. Purtroppo, la loro relazione non è andata bene e i due si sono lasciati dopo appena nove mesi.

Nonostante questo, la coppia è riuscita comunque a partecipare a Temptation Island Vip a distanza di quattro mesi dall’uscita da UeD. Il loro viaggio nei sentimenti ha avuto molti momenti turbolenti e critici, ma i due ne sono usciti insieme, salvo poi dividersi nel mese di febbraio del 2019.

Nilufar, comunque, ha trovato la sua strada per il successo e dopo le esperienze televisive ha creato un marchio di moda e, finalmente, ora è pronta per nuove esperienze. Finalmente, la Addati realizza il suo sogno: essere una giornalista eno-gastronomica. Gambero Rosso Channel ha realizzato il suo desiderio e le ha affidato la conduzione del nuovo programma.