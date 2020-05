Benedetta Rossi: quando guadagna la food blogger più amata d’Italia Benedetta Rossi è la food blogger più amata d'Italia in questo momento seguita da milioni di persone sui social; ecco quanto guadagna

Benedetta Rossi è diventata, piano piano, un punto di riferimento per molte famiglia italiane. Il suo segreto? La semplicità. La sua forza? La normalità. La sua arma segreta? Essere se stessa, senza artifici. I numeri che girano intorno alla food-blogger più amata d’Italia sono impressionanti. Ma quando guadagna Benedetta Rossi? Ce lo ha rivelato lei stessa. Scopriamolo insieme.

Benedetta Rossi è entrata a far parte della nostra vita piano piano, in punta di piedi. Ce la siamo ritrovata davanti la prima volta che abbiamo provato a fare il pane o quando cercavamo la ricetta della pizza fatta in casa. Intorno alla food-blogger del momento fluttuano numeri da capogiro. Ma quanto le fruttano veramente questi numeri? Facciamo i conti in tasca a Benedetta Rossi… insieme.

Partiamo dalla risposta di Benedetta Rossi. In un’intervista concessa al Gambero Rosso, la food-blogger ha risposto con la sincerità che la caratterizza:

“Come ben sapete Facebook e Instagram non pagano, qualcosa ci arriva dal sito (principalmente per via dei banner) e il restante dal canale YouTube…. Si tratta di uno stipendio normale”.

Ovviamente, non possiamo sapere con certezza il reddito di Benedetta Rossi ma possiamo dire i numeri che fa la famosa food-blogger. Come ben sapete, Benedetta Rossi ha quasi 3000000 di follower su Instagram, quasi 5800000 di su Facebook e 2100000 di iscritti al suo canale Youtube per un totale di quasi 11 milioni di persone che la seguono. Instagram e Facebook non pagano per le visualizzazioni ma Youtube sì.

In realtà, anche i video di Facebook possono essere monetizzati. Come possiamo capire se Benedetta Rossi monetizza i suoi video? Basta guardare uno… e dall’analisi risulta che non lo sono. I video monetizzati hanno inserzioni pubblicitarie e i suoi non ne hanno.

Per quanto riguarda Instagram, come ben sapete la piattaforma non paga per le visualizzazioni ma alcune aziende possono contattare gli influencer e chiedere loro di fare pubblicità. Non è il caso di Benedetta Rossi che non pubblicizza i prodotti che usa. Non sappiamo se la food-blogger abbia stretto degli accordi con alcuni marchi che lei usa abitualmente nelle sue ricette.

Arriviamo, infine a Youtube che paga le visualizzazioni. Anche qui è impossibile quantificare le entrate di Benedetta Rossi ma siamo sicuri che ci sono perché, secondo le ultime stime, la food blogger si aggira su tredici milioni di visualizzazioni al mese.

Circa 2 anni fa, Blogmeter aveva usato gli strumenti della nuova Blogmeter Suite per elaborare una classifica per Total Engagement. Blogmeter aveva analizzando il periodo compreso tra il 1 settembre al 1 novembre del 2018 seguendo i principali profili social su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube degli influencer italiani. Benedetta Rossi si era classificata al primo posto con un total engagement che ammontava allora ad oltre 9 milioni di interazioni per un 5,6 milioni di follower totali.

Le sue interazioni erano distribuite così, in maniera piuttosto omogenea:

il 43% da Facebook,

il 34% da YouTube,

il 23% da Instagram.

Poi c’è il sito, fattoincasadabenedetta.it, che ha un numero impressionante di accessi e che le permette di guadagnare grazie ai banner.

Non dimentichiamo che Benedetta Rossi ha anche pubblicato 4 libri che potete trovare in vendita su Amazon:

In cucina con voi! Tutte le nuove ricette di “Fatto in casa da Benedetta”, in vendita a 18,90 euro,

La cucina di casa mia. Le nuove ricette di “Fatto in casa da Benedetta”, in vendita a 18,90 euro,

“Fatto in casa da Benedetta”. Torte, primi sfiziosi, stuzzichini… le ricette più golose del web: 1, in vendita a 14,15 euro,

“Fatto in casa da Benedetta”. Ricette furbe, i grandi classici, le novità più gustose, facili e veloci. Ediz. illustrata: 2, in vendita a 17,95 euro.

I suoi 4 libri di ricette pubblicati da Mondadori hanno venduto più di 500000 copie.

C’è anche un programma televisivo su Food Network che viene girato nella cucina di Benedetta Rossi.

La food-blogger ha detto di aver iniziato una grande collaborazione con uno sponsor: Electrolux. Ha aggiunto che non partecipa ad eventi ma, a quanto ci risulta, è stata invitata in diversi programmi televisivi e intervistata da molti giornali. Anche qui, non possiamo sapere se si tratta di ospitate a pagamento o no.

Infine, c’è anche l’agriturismo di Benedetta Rossi e del marito Marco Gentili ma si tratta di entrate diverse da quelle provenienti dai social.

In conclusione, possiamo dire che Benedetta Rossi ha un guadagno da quello che fa sui social ma che non possiamo quantificare con certezza. Per questo, dobbiamo dare ascolto a lei che dichiara di guadagnare più o meno un normale stipendio. E, alla fine, poco importa perché Benedetta Rossi ci piace a prescindere da quanto guadagna!