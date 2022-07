Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino nel programma UeD, ha perso tantissimi followers su Instagram. Ma vediamo come è potuto succedere. Nelle ultime ore è scoppiato il caos, poiché l’ex corteggiatrice ha dovuto affrontare un momento di paura.

Non riusciva a capire come mai i suoi amati followers smettessero tutti insieme di seguire il suo profilo. Lilli Pugliese, dopo la sua batosta presa a UeD (ricordiamo che Luca ha scelto alla fine del percorso di avere come sua compagna di vita Soraia Allam Cerruti).

Era riuscita a conquistare il cuore di molte persone, soprattutto ragazze, che hanno visto tutta la sua bontà all’interno del dating show di Maria De Filippi. La corteggiatrice non è passata inosservata, in particolar modo per il suo modo di fare e la sua storia di vita passata.

Una volta uscita fuori dal programma, l’ex corteggiatrice ha raggiunto, in pochissimo tempo, un numero considerevole di persone che la seguivano sul suo account Instagram, con grande passione. Anche lei interagiva con loro durante le sue attività quotidiane.

Nonostante la tanta riservatezza, condivideva molto volentieri con i suoi fans momenti anche privati, come se si trattasse di una grande famiglia allargata, visto l’infinito affetto che la ragazza riceve da moltissime persone. Nelle ultime ore la pagina di Lilli continuava a sponsorizzare un sito molto particolare.

I contenuti venivano riproposti ripetutamente e così alcuni fans hanno deciso di non seguirla più. La ragazza, giustamente, appena si è resa conto ha deciso di pubblicare un video dove ha spiegato: “Ciao a tutti raga… il mio vecchio profilo Instagram é hackerato ragazzi, non date retta a quello che viene detto nelle storie perché é tutta una truffa”.

“Io sto procedendo con tutta la procedura che viene fatta in questi casi. Se potete fate girare questo video! Grazie”. Purtroppo queste sono cose che succedono ancora oggi. La persona che ci rimette e sempre estranea a questo tipo di truffe e, purtroppo, sono loro a rimetterci.