UeD: l’inaspettata amicizia tra le due non scelte

Il parterre di UeD è nato con lo scopo di far sbocciare l’amore tra i partecipanti. Dame, cavalieri, tronisti e pretendenti si incontrano nello studio sperando di trovare l’anima gemella. Purtroppo, per ogni coppia che nasce, c’è qualcuno che vede il suo sogno d’amore infrangersi sotto i propri occhi. Questo sicuramente il caso di Eugenia e di Carolina. Entrambe avevano preso parte al programma per corteggiare due tronisti, rispettivamente Massimiliano e Giacomo. Entrambe, purtroppo, sono state rifiutate. I due tronisti hanno preferito uscire dal programma con le loro rispettive rivali. Un’esperienza di certo poco piacevole, che però ha avuto dei risvolti positivi.

Infatti, nello studio di UeD quelle romantiche non sono le uniche relazioni che si instaurano tra o partecipanti. Eugenia e Carolina, infatti, forti dell’esperienza comune, si sono incontrate e tra loro è nata una splendida amicizia. D’altro canto, entrambe le corteggiatrici sono state molto amate e apprezzate dal pubblico. Questo ha fatto sì che il loro seguito sui social diventasse importante.

Ed è proprio sui social che le due ragazze hanno deciso di annunciare la nascita della loro amicizia. Le due sono riuscite a stringere un legame molto forte in un tempo relativamente breve e proprio per questo avrebbero deciso di coltivarlo meglio durante l’estate.

Carolina ed Eugenia sembrano essere molto differenti caratterialmente: la prima è molto impulsiva e frenetica, mentre la seconda è più pacata e riflessiva. Questo, però, più che generale attriti sembra aver avvicinato ancora di più le due corteggiatrici. Il loro rapporto si è rivelato più intenso della semplice condivisione del parterre di UeD.

Questa sintonia le ha portate a decidere di provare a trascorrere qualche giorno delle vacanze estive insieme. Insomma, Eugenia e Carolina non avranno trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi, ma almeno ne sono uscite con un’amica in più su cui contare.