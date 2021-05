La stagione di UeD sarà anche finita, ma di certo no i gossip che circondano suoi protagonisti. Ovviamente, anche a telecamere spente, al centro della polemica c’è Gemma Galgani. La dama Torinese vanta una partecipazione decennale all’interno del dating show e nel bene o nel male attira sempre la curiosità dei fan.

Sono molti i personaggi del dating show, sia presenti che passati, che spesso hanno sulle labbra il suo nome. Stavolta, a raccontare alcuni retroscena sulla dama Torinese è l’ex dama Lisa Palugan, che recentemente era anche tornata negli studi di Maria De Filippi per raccontare la sua storia con Mauro Faettini e per annunciare che presto convoleranno a nozze. Questa è stata davvero una splendida notizia, sia per il pubblico da casa che per tutti i presenti in studio.

Ad essere particolarmente entusiasta per questa novità sembra proprio Maria De Filippi, ti auguro alla coppia il meglio. Ma tornando alle vicende della dama Torinese, Lisa ha parlato di Gemma in occasione di un’intervista a PiùDonna, focalizzata principalmente sulle nozze, appunto, ma non solo. Infatti, la Palugan si permette di esprimere un giudizio in favore della Galgani. Secondo lei la dama Torinese negli ultimi anni starebbe subendo un evidente sfruttamento.

A trarre vantaggio da Gemma sarebbero gli uomini che arrivano nel trono over per corteggiarla, ricavandone una grande visibilità. Queste le parole dell’ex dama: “Gemma viene sfruttata. La dama ha bisogno di trovare l’amore e io credo che vorrebbe tanto trovarlo, ma purtroppo la sfruttano sempre”.

Ovviamente, Gemma è anche molto sfortunata dato che, pur avendo conosciuto molti uomini, non ha mai trovato la persona giusta per lei: “Io penso che lei sia una sognatrice e che sia stata sfortunata…”. E ancora: “Tante volte lei ci ha creduto e l’hanno presa in giro…”. L’ex dama di UeD ha anche commentato il nuovo format del programma: “Quando c’eravamo noi era diverso. Adesso è troppo concentrato sui personaggi, piuttosto che sulla ricerca dell’obiettivo, che è l’amore”.