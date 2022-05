UeD, lite furibonda in studio tra Armando Incarnato e Alessandro

Nel corso nell’ultima puntata di UeD, abbiamo quasi assistito ad una rissa, sfiorata all’interno dello studio. La frequentazione tra Marco e la dama Ida Platano, nonostante le critiche dell’opinionista Tina Cipollari che non crede ai buoni propositi della parrucchiera bresciana, prosegue senza grandi intoppi.

L’opinionista è convinta che la dama sia ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Nel frattempo Alessandro Vicinanza si scontra bruscamente con Armando Incarnato e i toni diventano decisamente accesi. Dopo un’assenza che ha fatto molto parlare, Ida Platano torna finalmente studio.

Arrivano i dubbi della Cipollari. Secondo lei Ida e Riccardo si sentono ancora di nascosto ed Alessandro Vicinanza si intromette, dichiarando di aver fatto bene ad allontanare Ida vedendola ancora presa dalla sua ex fiamma, Guarnieri. Dal canto suo, la dama è ancora interessata al cavaliere e ribadisce di non provare indifferenza. Da qui parte la furia di Tina, che non crede ad una sola parola della Platano.

Ma a far arrivare la situazione al punto di non ritorno è l’intervento di Armando Incarnato, che si scaglia contro Alessandro, accusato di essere più attento alla forma e ai social. A quanto pare compaiono spesso foto di lui su Instagram, sempre in compagnia di donne diverse.

La parola viene data allora a Melissa la quale, dopo aver difeso Alessandro, ammette però di non provare nessun trasporto per lui e fa così una dichiarazione inaspettata. La donna rivela a Maria De Filippi di essere rimasta fulminata dal tronista Luca Salatino.

Così la padrona di casa invita Melissa ad accomodarsi per attendere l’ingresso in studio del tronista. Dall’altro lato si torna a parlare di Ida, la quale racconta del rapporto appena iniziato con un nuovo Cavaliere: Marco. Tra i due pare ci sia stata molta sintonia nelle loro due esterne, finite le quali è sceso un silenzio quasi imbarazzante.

La dama di UeD lamenta un’assenza anche a livello telefonico. Lo scontro tra Armando e Alessandro però non termina qui. Il culmine arriva quando incarnato chiede alla dama di Alessandro, Melissa, di ballare con lui. Volano parole forti e si sfiora quasi la rissa. A calmare gli animi ci pensa la padrona di casa, che rimette tutti i protagonisti al loro posto. UeD: gli animi si scaldano e si accende un lite furibonda in studio tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Interviene Maria De Filippi