UeD: Luca Cenerelli dice addio a Elisabetta. Beccato in compagnia di una giovanissima ragazza

Il gossip si accende su un ex cavaliere di Uomini e Donne: il cinquantenne Luca Cenerelli. Come ormai ben ricorderanno tutti, l’uomo all’interno del programma era molto corteggiato. Successivamente aveva poi intrapreso una conoscenza con la dama Elisabetta Simone.

Una storia durata molto poco, per colpa dello stesso cavaliere, il quale aveva dichiarato di non contraccambiare i sentimenti della donna. Alla fine della scorsa edizione del programma, con l’inizio dell’estate, i due si erano poi rincontrati e avevano riscoperto un reciproco interesse decantando addirittura un vero amore. Ma qualcosa pare non sia andato nel verso giusto: le cronache rosa hanno infatti riacceso i riflettori sul cavaliere per un’inaspettata novità.

L’ex compagna di Cenerelli ha da poco pubblicato un post su Instagram, in cui scrive : “Una persona quando ama ama senza se e senza ma” un chiaro riferimento l’ex cavaliere. Ma cosa è successo che ha fatto così infuriare la dama tanto da pubblicare queste parole? In breve, è comparso sui social un altro post in cui scrive: “Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta all’interno della quale nessuno può entrarci perché occupa già da sola tutto lo spazio”.

Ma le dichiarazioni non finiscono qui. Infatti la dama aggiunge: “Ci sono donne che ci mettono tutte le energie e tutto il cuore, sono abituate a lottare perché non sempre la vita è stata generosa e lottano per quell’amore forte e vanno contro tutto e tutti perché ci credono”. Luca non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito.

Tuttavia recentemente è arrivata una notizia che ha lasciato i fans con l’amaro in bocca. Pare che il cavaliere si sia da poco rigettato in una nuova conoscenza. E’ pubblicata una foto dove si vede Cenerelli a cena con una giovanissima ragazza. Una cena che risulta abbastanza intima, avvenuta subito dopo la fine della relazione con Elisabetta. Una frequentazione che pare sia stata nascosta dietro l’angolo ancor prima che l’ex cavaliere tornasse single.