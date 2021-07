Nella scorsa edizione di UeD i fans si sono sicuramente affezionati molto all’idea della coppia tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Con la bella stagione, a quanto pare, le loro speranze si sono avverate e i due piccioncini sembrano stare ufficialmente insieme. Questo repentino ritorno di fiamma, però, ha insospettito i fan più attenti che cominciano a nutrire dubbi sulla trasparenza della coppia.

Sono molti i telespettatori del programma che pensano che Luca ed Elisabetta abbiano volutamente ingannato la redazione. Lo scopo sarebbe quello di fingersi innamorati per poter tornare di nuovo nello studio del dating show a settembre. Non sarebbe la prima coppia che sfrutta la notorietà del format di Maria De Filippi a proprio beneficio. La frequentazione tra i due protagonisti del trono over all’interno di UeD è stata a dir poco turbolenta.

Dopo vari tira e molla i due avevano deciso di separarsi prima della fine della scorsa edizione del dating show. Ma durante l’estate tutto era cambiato e tra i due sembra essere sbocciata di nuovo l’intesa di un tempo. I due ora formano una coppia da sogno, ma i fans sembrano essere pronti a smascherarli. Per moltissimi infatti, i due sono adesso fingendo di stare insieme nel corso dell’estate per guadagnare visibilità tramite interviste e chiacchiericcio.

Il loro scopo sarebbe quello di lasciarsi poi a settembre poco prima dell’inizio della nuova stagione del programma, per poter tornare di nuovo nei parterre del trono over. Si tratta di un’accusa davvero pesante quella mossa verso la coppia da parte dei fan di UeD.

Ovviamente, Elisabetta ha risposto a queste accuse senza pensarci due volte, e a tono. La Simone rimanda al mittente ogni accusa: lei ama davvero Luca e non intende lasciare che corrano queste voci. D’altro canto, in effetti, non esiste nessuna prova a favore di questa ipotesi, ma dato il comportamento dei protagonisti di UeD ultimamente il sospetto è legittimo.