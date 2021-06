Quando Luca Cenerelli ha fatto per la prima volta il suo ingresso all’interno dello studio di UeD, subito si è guadagnato l’amore del pubblico del dating show. Ma questo non è l’unico tipo di attenzioni che Luca è riuscito ad attirare su di sé. Anche le dame del parterre femminile, sembravano particolarmente incuriosite dall’uomo. Cenerelli ha chiuso una altalenante conoscenza con Angela Paone, per poi iniziare una liaison con Elisabetta Simone.

Lei da subito è sembrata molto presa dal cavaliere che, dal canto suo, si mostrava invece molto titubante. Dopo varie discussioni e molti tira e molla, i due avevano deciso di salutarsi. poco prima che la stagione di UeD terminasse. Ma una volta spente le telecamere, la situazione sembra essere cambiata in un batter d’occhio. Di recente Luca ed Elisabetta hanno ripreso a frequentarsi e, il cavaliere, ha deciso di rivelare la verità ai microfoni del magazine ufficiale del dating show.

Queste le parole di Cenerelli: “Non ero contento di come ci fossimo salutati: per me è stato brutto. Non avendo le idee chiare su di noi, non potevo permettermi di tenerla appesa a un filo, per rispetto di me stesso e suo. Quando ho sentito dire da Elisabetta e Marco che si erano baciati mi ha fatto male. Provavo dei sentimenti che avevo paura di ammettere”.

Luca era bloccato e reprimeva quello che provava. Fortunatamente, però, anche in questo caso, l’amore e i sentimenti sono riusciti a prevalere sulla paura. Il cavaliere di UeD ha trovato il coraggio di fare il passo. “Le mie emozioni hanno parlato più forte delle mie paure. Ho perso tre chili dal giorno in cui ho detto a Elisabetta di chiudere il nostro rapporto. Con lei all’inizio mi mancavano un po’ di pezzi, forse qualcosa non era ancora nato, ma i sentimenti c’erano”.

Poi il cavaliere entra nello specifico e conclude così’: “Per me essere innamorati significa avere una completezza totale e non sentivo quel trasporto così forte da farmi abbassare il freno a mano, mollare tutto, e stare solo con lei. In due mesi sono venute fuori le mie fragilità e forse anche questo ha inciso sul nostro rapporto. Per lei sono stato male, mi sono tormentato e non era solo per la gelosia di immaginarla tra le braccia di un altro. Credo che io stia iniziando a innamorarmi”