UeD, come ormai tutti ben, ha ripreso i suo normale corso dopo la pausa per le feste natalizie, sono già pronte le registrazioni da mandare in onda per questo nuovo anno. Ci aspettano momenti esilaranti. Ma i riflettori del gossip, anche durante le ferie, non si sono spenti.

Pronte delle scottanti anticipazioni sia sugli attuali protagonisti, sia su ex partecipanti del dating show di Maria De Filippi. Una notizia già da qualche giorno sta attirando la curiosità del web. A quanto si sa, l’ex volto di UeD ha sbaragliato la concorrenza, vincendo una somma di ben 50 mila euro. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo e soprattutto di chi stiamo parlando.

L’ex tronista ha preso parte ad un reality show all’estero, precisamente in Spagna. Ma non solo: ha sì preso parte al programma, ma ne è anche uscito vincitore portando a casa un bel bottino, conquistando il pubblico che lo ha decretato poi vincitore. Ma di chi stiamo parlando? Il suo nome, è Luca Onestini, uno dei tronisti più amati dell’edizione di ben 4 anni fa.

Il suo percorso negli studi del programma di UeD non è affatto passato inosservato. Luca scelse di abbandonare lo studio al fianco della (all’epoca sconosciuta) corteggiatrice Soleil Sorge. Storia nata sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi e finita sotto i riflettori del GF Vip. Soleil decise di lasciarlo nel corso di una diretta del reality, nell’edizione di tre anni fa a cui Onestini prese parte. La Sorge lo lasciò scrivendo una lettera di addio, dichiarandosi innamorata di un altro uomo.

L’ex protagonista del Trono Classico, non molto tempo fa, ha preso parte a Secrety Story – La Casa de los secretos, un programma in cui i partecipanti devono mantenere un segreto e i compagni devono scoprire di cosa si tratta. Luca, si è rivelato il migliore, guadagnandosi un meritatissimo primo posto, conquistando la preferenze del pubblico spagnolo, il quale lo ha premiato con una cifra di ben 50 mila euro.