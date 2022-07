Lo studio di UeD da diverso tempo crea un ambiente conviviale e disteso per permettere ai suoi partecipanti di trovare l’amore tanto desiderato. Ogni anno sono tantissime le persone che cercano la loro dolce metà nel programma.

Soprattutto nel trono classico, un lieto fine è sempre assicurato per i tronisti che fanno la loro scelta al termine del percorso sulla sedia rossa. Così prendono vita delle meravigliose coppie di giovani innamorati che, però, non sempre sono destinate a durare a lungo quanto si spera.

Purtroppo, spesso accade che, una volta fuori dal dating show, le coppie finiscano col separarsi per divergenze o altre incompatibilità. Lasciando così l’amaro in bocca ai fans più affezionati. Purtroppo, è questo il caso anche di una coppia nata nel corso dell’ultima stagione del programma. Si tratta di due volti molto amati dal pubblico.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone. A quanto pare questa relazione sarebbe già arrivata al capolinea. Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato né smentito nessuno dei pettegolezzi che circolano sul web, è arrivata una voce autorevole tra gli esperti di gossip a rivelare le ultime notizie, dandole pressoché per assicurate.

Si tratta del noto esperto Amedeo Venza, che rivela che le divergenze tra i due sarebbero state davvero importanti e la rottura inevitabile. Stando alle parole di Venza, la corteggiatrice sarebbe rimasta profondamente delusa dagli atteggiamenti dell’ex tronista.

In effetti, sempre stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, quella tra Matteo e Valeria non si potrebbe neanche definire a tutti gli effetti una relazione. I due non si sarebbero frequentati affatto dopo la fine del loro percorso a UeD. Dopo questo pettegolezzo ovviamente i fans della coppia hanno cercato di avere maggiori informazioni, ma senza alcun successo.

Sembrano, però, confermare le ipotesi di Amedeo anche le parole che la Cardone aveva pronunciato qualche tempo fa, spiegando come la distanza geografica tra l’ex tronista e lei diventasse sempre un più un ostacolo difficile da sormontare.