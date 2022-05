Luca Salatino ha scelto. Ancora non va in onda la puntata. Ma cosa è successo poco prima?

L’ultima puntata di UeD ha visto protagonisti, nel trono classico, Luca Salatino e la sua corteggiatrice Aurora. I due sono andati insieme in esterna, entrambi vestiti in abito da sera, in una location molto romantica. I ragazzi hanno fatto un aperitivo a bordo piscina.

Tra di loro è scattato un bacio che ha emozionato tutto lo studio. Lo stesso opinionista Gianni Sperti, durante la clip, aveva paragonato la scena a quella di un film. Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. Tant’è vero che in poco tempo si scatena una lite tra i due piccioncini.

La discussione nasce quando Aurora vede l’esterna che Luca ha fatto con Lilli, altra corteggiatrice. Aurora, quindi, chiede al tronista di mettere a confronto le due esterne. Salatino si rifiuta e la lite arriva a coinvolgere anche Armando Incarnato e Gianni Sperti.

Luca si infervora e fa notare ad Aurora che non può prendersela e puntualizzare ogni cosa. La reazione della corteggiatrice, inoltre, è considerata da tutti eccessiva. Un atteggiamento che fa nascere dei dubbi anche in Armando e Tina, che sostengono che la ragazza in realtà non sia affatto coinvolta.

Tali parole deludono la corteggiatrice, che decide così di uscire dallo studio. Ad oggi arrivano però delle interessanti anticipazioni che ci fanno sapere che il trono di Luca Salatino è giunto al termine.

Il tronista è finalmente tornato in esterna con la corteggiatrice Soraia, dopo qualche puntata in cui i due erano rimasti lontani. In molti sono convinti che la scelta di Salatino sia proprio lei.

Tra i due c’è una certa sintonia. Sarà lei la fortunata? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di UeD che ci rivelerà la scelta, sperando e che, anche in questo caso, i petali rossi siano la conclusione perfetta.