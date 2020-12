UeD: Lucrezia furiosa con Armano. Il cavaliere accecato dalla gelosia

Nella puntata di UeD vediamo una Lucrezia Comanducci infuriata con Armando Incarnato. La loro conoscenza sta affrontando non poche difficoltà. Nella puntata, la dama affronta a brutto muso il cavaliere e va su tutte le furie. È Armando che, con la decisione di aprire le porte a una nuova conoscenza, scatena la reazione di Lucrezia.

Dopo il primo step, in cui la ragazza si era interrogata sul da farsi e sulla decisione di rimanere o meno nello studio di UeD per conoscere l’uomo, Armando dalla sua, per convincerla, si è dichiarato molto interessato alla ragazza. Ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Superato il primo periodo i due sembravano aver intrapreso un momento di quiete e tranquillità che, però, ha avuto breve durata. Lucrezia, in una cena, fa uno scivolone che manda Incarnato nel pallone.

Il cavaliere, a sua volta, molla la presa e decide di aprire la conoscenza anche ad un’altra dama. Maria De Filippi comunica la scelta del cavaliere a Lucrezia, che non prende la notizia affatto bene. Così la ragazza decide di declinare l’invito di sedersi al centro studio per dialogare con Incarnato. Spiega inoltre che il cavaliere, telefonicamente , ha negato il tutto solo per avere modo di dedicare più tempo alla nuova conoscenza.

Ma Armando fa di più: in realtà le sue nuove conoscenze sono ben due e questo fa infuriare la Comanducci. Ma arriva il colpo di scena, in studio si presenta un ragazzo che vuole corteggiare la dama, mandando Armando in uno stato di gelosia non indifferente.

Non perde occasione per intromettersi anche un altro cavaliere del parterre maschile: Michele Dentice, il quale ha più volte dichiarato l’interesse che prova per Lucrezia. Incarnato, per la prima volta, trova pane per i suoi denti. I due si confrontano ad armi pari, questo è ciò che fanno notare anche gli opinionisti in studio. Un bel dibattito. Non ci resta che attendere le riprese del programma per sapere come andrà a finire.