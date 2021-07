Gli ex tronisti di UeD spesso rimangono nel cuore dei telespettatori, che si affezionano ai personaggi e continuano a seguirne la vicende. Questo è senza dubbio quello che è accaduto a Luigi Mastroianni. Il ragazzo aveva preso parte al dating show di Maria De Filippi per ben due volte, prima come corteggiatore poi come tronista.

In molti, probabilmente, se lo ricordano perché è rimasto coinvolto in una vicenda abbastanza spinosa. Nel corso della sua partecipazione come corteggiatore, Luigi si era avvicinato alla tronista Sara Affi Fella. I due, dopo uno splendido percorso all’interno del programma, avevano deciso di uscire dagli studi di Maria De Filippi insieme. Purtroppo, però, non è tutto oro quello che luccica. Infatti, dopo appena pochi giorni dalla scelta venne fuori uno scandalo.

Sara era ancora legata al fidanzato Nicola Panico ed era entrata nel cast di UeD solo per visibilità. Proprio per rimediare a questa delusione, la regia del programma gli aveva proposto il posto da tronista, che Mastroianni ha subito accettato. Ora, però, il nome dell’ex tronista è tornato sulla bocca dei telespettatori. Purtroppo stavolta le notizie sul volto del dating show non sono positive.

Il siciliano ha spiegato tramite le sue Instagram stories, di aver subito quello che sembrava essere uno strappo del muscolo lombare, nel corso di un allenamento in palestra. Poco dopo, Luigi si è mostrato in un letto d’ospedale, ricoverato. L’ex tronista non ha voluto spiegare nel dettaglio cosa gli fosse successo, ma evidentemente la situazione è più grave di quanto non pensasse. Non basterà una semplice terapia antinfiammatoria per far tornare Mastroianni in forma.

Ma l’ex tronista rimane positivo, e rivela che le cose sarebbero potute andare peggio: “Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”. Di contro, i fans possono consolarsi all’idea che Luigi abbia finalmente trovato l’amore con Anna Scuderi. Nel corso di quest’anno l’ex tronista aveva parlato della sua fiamma in un’intervista a Verissimo: “Con Anna ci siamo conosciuti l’anno scorso, poi con il lockdown ci eravamo un po’ persi ma finito il lockdown ci siamo ritrovati e ora siamo innamorati”.