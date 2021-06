Verissimo, le lacrime di Sabrina Ferilli dopo il suo racconto

Sabrina Ferilli si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 12 giugno Verissimo-Le Storie. Una lunga intervista in cui la nota attrice ha toccato diversi argomenti, tra cui la battaglia civile che da anni sta portando avanti e il suo rapporto con Maria De Filippi. Durante l’intervista l’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime così come la padrona di casa Silvia Toffanin.

Nel salotto di Verissimo Sabrina Ferilli si è messa a nudo raccontando la sua vita lavorativa e privata. Tanti gli argomenti toccati durante l’intervista, tra cui il racconto di una battaglia civile a cui tiene molto. Le parole di Sabrina Ferilli hanno commosso anche la padrona di casa, Silvia Toffanin.

Queste sono state le parole dell’attrice:

L’Amore strappato è una fiction Mediaset a cui tengo molto. Ispirato a una storia vera, il dramma di una madre che tenta di salvare la propria famiglia, devastata da un errore giudiziario che ha portato all’allontanamento della figlia di sette anni e all’arresto per molestie dell’innocente marito.

Oltre a ciò, Sabrina Ferilli ha dichiarato:

Io non ho figli ma non essere in conflitto di interesse dà una forza maggiore in certe battaglie civili. Assimilo tanto dolore da fuori, ma cerco di andare avanti.

Sabrina Ferilli a Verissimo, il rapporto con Maria De Filippi

Altro argomento trattato nell’intervista di Sabrina Ferilli a Verissimo è stato il rapporto con Maria De Filippi. A riguardo la nota attrice ha dichiarato:

È un diavolo di amica, una volta mi ha chiamato alle due di notte, pensavo fosse successo un dramma. Mi voleva fare i complimenti per il film. Da qui capite tutto.

Come si è potuto notare anche durante le varie occasioni televisive, le due donne sono legate da una profonda amicizia che va oltre il rapporto professionale e da una stima reciproca, fatta di tanta complicità e di molte risate.