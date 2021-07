Delle terrificanti notizie sono arrivate a scuotere l’esistenza di un ex protagonista del trono over di UeD. Luisa Anna Monti purtroppo ha scoperto di avere un tumore. Una rivelazione straziante che ha lasciato tutti i fan sconvolti. Tutto il cast del dating show si è stretto in un abbraccio di solidarietà nei confronti dell’ex dama, che sicuramente affronterà anche questa difficoltà con la consueta grinta.

È stata lei stessa a rivelare questa triste notizia al magazine ufficiali del programma. Purtroppo, a quanto pare, a Luisa è stato diagnosticato un tumore al seno. L’ultima volta che l’ex dama era stata vista nel piccolo schermo, si trovava al centro dello studio di UeD, e Salvio Calabretta le stava facendo l’attesissima proposta di matrimonio.

Le nozze si sarebbero dovuto svolgere nell’arco di questi mesi, ma questa sciagura ha ovviamente fermato qualunque tipo di preparativo. Attualmente, la Monti attende di poter essere operata presso la struttura ospedaliera Gemelli di Roma. Una notizia davvero tragica, soprattutto considerando che l’ex dama si era già trovata a dover fare i conti con il tumore. Infatti, appena qualche anno fa, Luisa aveva lottato e vinto contro una metastasi alla tiroide.

Adesso, purtroppo, l’incubo ricomincia. Di certo, i controlli di routine sono stati davvero cruciali per l’ex dama, che grazie a delle perfette tempistiche è riuscito a pianificare l’intervento nel giusto momento. La Monti, in ogni caso, non si lascia andare allo sconforto né tantomeno si arrende. L’ex dama continuerà a lottare, senza lasciare che il suo sorriso si spenga neanche un singolo giorno.

Luisa lo ha detto anche sui social: “Il coraggio per andare avanti lo si trova anche nella consapevolezza che non può finire qui: ho quarantanove anni e ancora tante cose da fare. Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto, al netto della paura che effettivamente c’è”.