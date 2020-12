Tragica scomparsa per due ex volti noti del programma di Uomini e Donne

Ludovica e Eleonora Valli, nelle ultime ore, hanno dato un triste annuncio sui social, mostrando la loro vulnerabilità e il loro dolore. Le due ragazze sono bellissime sorelle di Beatrice Valli che, dopo la partecipazione come corteggiatrici a UeD, programma di Maria De Filippi, oggi, si godono la loro fiorente carriera da influencer.

Il loro successo è in crescita giorno per giorno, e presto sono entrate in sintonia col pubblico amate dai telespettatori di UeD. Oggi, le ragazze sono seguite da milioni di followers. Il mondo della moda le ha rese famose. Ultimamente, però, le sorelle hanno dovuto affrontare una grandissima perdita. Ludovica Valli, sul suo profilo, seguito da un milione di fedelissimi followers, ha annunciato pubblicamente il lutto, dicendosi molto toccata e profondamente sconvolta da questa tragica scomparsa. Una perdita inaspettata di una figura chiave della loro vita.

Il post contiene una foto della nonna materna delle tre ragazze, mentre tiene il loro adorato cagnolino, Willy, anche lui parte integrante della famiglia. Nella didascalia della foto, Ludovica scrive un saluto pieno di amore per una figura per lei così importante: “Starai sempre con me. Dormivi sempre accanto a noi, sembravi quasi la nostra guardia del corpo. La nostra casa non sarà più la stessa cosa senza di te”.

L’influencer conclude il messaggio di addio con queste toccanti parole: “Avrei tanto voluto farti conoscere mia figlia, ma le racconterò di te. Hai rappresentato così tanto per la nostra famiglia. Così tanto anche per la nostra mamma”.

Le due ragazze, in questo periodo di pandemia, hanno perso anche un altro caro amico. Il loro fedele compagno a quattro zampe Willy, e il dolore per questa dipartita è palpabile in tutte le parole scritte da Ludovica. Sicuramente, dall’alto, starà ancora vegliando su di loro. Non si hanno notizie sulla causa della morte della nonna.