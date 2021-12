UeD: Marcello Messina abbandona il programma per una donna. Ma chi è la dama? Svelato il mistero

Questa stagione sta regalando innumerevoli colpi di scena che tengono il pubblico incollato al televisore. Nelle ultime puntate di UeD abbiamo assistito a una scelta drastica da parte del cavaliere Marcello Messina.

Fonte studio UeD

L’agente immobiliare abbandona il programma e ammette di aver incontrato una donna che lo attrae molto, fuori dal dating show. Il nome della misteriosa dama, che ha fatto breccia nel cuore dell’uomo è Viviana. La donna è un’oculista di 40 anni, di origine Salentina. Vive e lavora a Torino, precisamente a Messina.

Il colpo di fulmine arriva direttamente sul posto di lavoro del cavaliere. Marcello si è talmente perso in questa conoscenza, che oggi dichiara di avere un forte interesse per Viviana e, per tale motivo, decide di abbandonare lo studio di UeD. Il cavaliere aveva fatto il suo ingresso nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Ida Platano.

Una conoscenza che ha vissuto non pochi alti e bassi. Anche nel parterre maschile, Messina ha sin da subito istaurato un rapporto di forte antipatia con il cavaliere Armando Incarnato. I due, più di una volta, si sono dati battaglia al centro studio, sollevando molte polemiche e accesi scontri.

Ma tornando ad oggi, Marcello confessa di non essere ancora innamorato della sua dama, ma molto coinvolto da questa nuova frequentazione. A tal proposito in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma dice: “Quando l’ho vista l’ho notata subito. Avevo davvero bisogno di trovare qualcuna che riuscisse a tenere stabili le mie posizioni. Ha un sorriso incredibile e due occhi neri, così profondi, che sembra ti leggano dentro. È una donna che in un abbraccio riesce a trasferirmi tante emozioni”.