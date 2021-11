UeD: Marcello Messina abbandona il programma

Marcello Messina vuole lasciare UeD. La sua decisione scatena una forte reazione di Armando Incarnato il quale attacca: “Chissà come mai ha deciso di andare via. Sui social dovevo mettere le tue foto in vacanza”. Il cavaliere partenopeo è particolarmente infuriato con Marcello.

Fonte studi UeD

Secondo lui, dietro la decisione di abbandonare il programma c’è molto di più, infatti spiega: “Sono passato per quello che inventava, che non era andato in vacanza e poi spuntano le foto. Se mi dai il permesso la posto sui social la tua foto così la tua bella faccia finisce. Dire ad un uomo che non è un uomo è un insulto detto da una persona come te”.

Ma Marcello non fa passi indietro, anzi lancia una sfida al suo rivale e lo invita: “Se mi dovessi riconoscere in quelle foto ti chiederò scusa”. Questo accade immediatamente dopo le dichiarazioni di Jessica al centro studio. La dama infatti dichiara la fine della conoscenza e spiega di non volere al suo fianco un uomo indeciso e insicuro come Marcello.

Entrano in studio tre nuove dame e Armando perde le staffe: “Mi chiedo cosa vedono da casa. Cercano un uomo e vengono qui per lui che non fa che piangere”. Si innesca così un botta e risposta tra Incarnato e Gianni Sperti. L’opinionista risponde al posto di Marcello: “Ci chiediamo la stessa cosa quando vengono per te”. “Sono mesi che non arriva nessuno per me”, ribatte ancora Armando Incarnato.

Il cavaliere al centro studio, dinanzi alle sue nuove corteggiatrici, risponde con estrema sincerità: “Non faccio fermare nessuno per il semplice fatto che non mi fermo neanch’io”, annuncia. Un fulmine a ciel sereno che la produzione non si aspettava e aggiunge in oltre: “Sono caduto in provocazioni in cui un uomo della mia età non dovrebbe cadere”.