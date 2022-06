UeD: Marcello Messina fa un’importante rivelazione su Armando Incarnato

Nonostante le luci dello studio di Uomini e Donne si siano spente, i protagonisti stanno ancora facendo parlare molto di loro. In queste ultime ore uno degli ex cavalieri del programma più amato di sempre, Marcello Messina, ha svelato un importante retroscena che ha visto coinvolto Armando Incarnato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Qualche sera fa alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne si sono resi protagonisti di una diretta Instagram per chiacchiera e per trascorrere del tempo insieme. Tra questi c’era anche l’ex cavalieri Marcello Messina. L’uomo in questi giorni sta occupando ampio spazio nelle pagine di cronaca rosa per alcuni retroscena svelati che riguardano Armando Incarnato.

Durante la diretta Instagram sulla pagina Opinionista Social Marcello Messina ha fatto un’importante rivelazione su Armando. Stando alle parole dell’ex cavalieri, Armando avrebbe tirato una sedia a Marcello. Queste sono state le parole dell’ex protagonista del programma riguardo tale retroscena:

Sì, gli voglio bene a lui, perché io sono un buono fondamentalmente. C’è stata solo una volta che mi ha fatto veramente salire il sangue al cervello. Una volta sì, quando mi ha tirato la sedia dietro. Però per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso.

Tutti coloro che amano e seguono Uomini e Donne non possono non ricordare le discussioni che hanno coinvolto Marcello e Armando durante i primi mesi di trasmissione. I due, infatti, hanno litigato spesso soprattutto quando Armando aveva rivelato che Marcello avesse già una fidanzata.

Una pesante lite ci fu quando Armando portò nel programma una foto che ritraeva Marcello in compagnia di una presunta fidanzata. In quell’occasione, però, l’ex cavaliere riuscì a dimostrare che le parole di Armando erano del tutto infondate. Tuttavia in quell’occasione Incarnato era convinto delle parole che stava pronunciando nei confronti dell’ex cavaliere.