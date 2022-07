La stagione 2021/2022 di UeD è terminata, lasciando un vuoto nelle lunghe giornate estive di molti telespettatori. Ovviamente, la programmazione riprenderà a settembre come di consueto.

Sono in molti quelli che si stanno già chiedendo chi saranno i protagonisti della prossima stagione del dating show. Sono molti i rumors che insistentemente continuano a circolare sul web sui vari protagonisti del trono over e classico.

Sul secondo non si hanno grandi notizie, mentre sul primo i pettegolezzi impazzano. Tra le voci che insinuano la presunta assenza di Gemma Galgani e le ipotesi sulle vicende di Ida e Riccardo, spunta una notizia che riguarda un altro personaggio del trono over molto apprezzato.

Il cavaliere del parterre maschile del trono over era arrivato nel programma per corteggiare Ida Platano, avete capito di chi stiamo parlando? Di Marcello Messina, che purtroppo non è riuscito a conquistare il cuore della bella bresciana.

Marcello, però, dopo qualche tempo era riuscito ad andare avanti e aveva deciso di abbandonare il programma. Il cavaliere, infatti, aveva conosciuto una donna di nome Viviana, di cui si era innamorato. L’incontro era avvenuto fuori dagli studi del programma e l’uomo per correttezza ha preferito lasciare il suo posto nel parterre maschile.

Sembra, però, che la loro storia d’amore sia arrivata al termine non molto tempo fa e che il cavaliere sia tornato single. Questo aprirebbe ovviamente la strada ad un probabile rientro in studio dell’ex cavaliere. Marcello potrebbe voler decidere di tornare nel dating show per trovare finalmente la donna giusta per lui.

A pensarla in questo modo sono i redattori della pagina di gossip Uomini e Donne Classico e Over, su cui si può leggere: “Marcello potrebbe tornare nel parterre over (magari a settembre o nel corso dell’edizione prossima)”. Ovviamente, si tratta ancora di semplici indiscrezioni, ma il pubblico sarebbe certamente contento di rivedere Marcello in tv.