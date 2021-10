UeD: Marcello Messina scoppia in lacrime. Il motivo solleva i dubbi

Marcello Messina in studio scoppia in lacrime. Il motivo solleva i dubbi

In arrivo ancora delle scottanti anticipazioni sul programma di Maria De Filippi, UeD. Il Trono over mantiene i telespettatori incollati al televisore. I riflettori si accendono ancora una volta su Marcello Messina che dopo aver chiuso una frequentazione con la dama Ida Platano torna a far parlare di sé.

Fonte studi UeD

Secondo ciò che si può apprendere dalle anticipazioni, mentre Marcello sta conoscendo Marika, la dama che ha intrecciato una conoscenza anche con il cavaliere Armando Incarnato, qualcosa non va per il verso giusto. L’uomo sembra essere turbato da qualche oscura ragione. Infatti, ciò che accade al centro studio porta addirittura alle lacrime il cavaliere.

Ida Platano ha più volte affermato che Marcello, secondo lei, fosse distante e poco pronto ad aprirsi a nuove conoscenze. Quello che succede durante il corso della puntata, forse però riesce a dare delle risposte in più a tutti fans del programma. Sembrerebbe infatti che durante la scelta di Matteo, il tronista che ha preso la decisione di uscire dal programma con la corteggiatrice Noemi, Marcello sia scoppiato in lacrime.

Fonte studi UeD

Maria De Filippi interviene immediatamente e chiede al diretto interessato del perché di tale reazione. Lui spiega che le parole d’amore che i due ragazzi si sono rivolti l’hanno fatto tornare indietro nel tempo. Di preciso Marcello si riferisce all’ultima relazione avuta con la sua ex fidanzata, durata anche molto tempo.

Fonte studi UeD

Una storia terminata purtroppo molto male. In studio ovviamente si sollevano le polemiche e i primi a prendere la parola sono gli opinionista Gianni Sperti e Tina Cipollari i quali immediatamente sollevano dei dubbi. Secondo loro alla luce di quello che Messina ha appena dichiarato il cavaliere non sarebbe pronto per affrontare nuove conoscenze. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere la risposta del diretto interessato.