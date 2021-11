UeD, Marcello Messina tuona contro Gemma e Armando: “Andate a lavorare”

L’intervento di Marcello Messina getta i dubbi su alcune dinamiche poco chiare nel corso della puntata di UeD. I protagonisti del gossip di oggi, oltre che Messina, sono i volti storici del programma: Isabella Ricci, che viene attaccata da Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato. Si parte con Costabile, il quale si aggiudica un rifiuto da Fiorella, che anche Biagio Di Maro vorrebbe corteggiare.

Fonte studi UeD

Poi si passa alla dama Isabella Ricci, intenta a difendersi da diverse accuse, soprattutto da quelle della sua rivale Gemma Galgani. Quest’ultima ancora non riesce a digerire l’interesse tra la Ricci e Giorgio Manetti. All’improvviso, in maniera del tutto inaspettata prende la parola Marcello Messina, per difendere Isabella dalle accuse di Gemma e Armando.

Secondo Marcello le loro posizioni contro la dama sono solo legate alla voglia di avere i riflettori puntati e, di conseguenza maggior visibilità. Poi parte il consueto siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, appena scaricata da Costabile. La dama torinese ormai comincia a farci l’abitudine e soffre meno le critiche dell’opinionista, lo scontro così diventa inevitabile.

Come precedentemente annunciato Costabile è uscito con Fiorella la quale però rivela di non aver trovato sintonia con il cavaliere. Ma non è il solo, anche Biagio Di Maro, che confida di avere un certo interesse per Fiorella riceve un rifiuto. “Peccato, hai preso il palo Biagio”, ha punzecchiato Tina. Si passa a Isabella e il suo cavaliere Fabio Mantovani. Prima di dare la parola alla neo coppia, Gemma attacca, criticando la Ricci per l’intervista da lei rilasciata al magazine ufficiale di UeD su Giorgio Manetti.

Ma la Galgani non è la sola a scagliarsi contro la Ricci: arriva anche il cavaliere Armando Incarnato, il quale solleva ancora una volta dei dubbi sulla trasparenza della donna. Si intrecciano le discussioni e a prendere la parola è Marcello Messina, che viste le dinamiche esordisce urlando contro Gemma e Armando: “Siete una combriccola, andata a lavorare, a lavorare!” tuona tra gli applausi del pubblico.