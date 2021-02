UeD, Maria De Filippi attacca chi cerca visibilità: “Non sono scema”

Lo studio i UeD è sempre sipario di grandi discussioni e, a volte, anche di casi mediatici. In questo caso ad essere stato segnalato è Roberto Lombardo. Maria De Filippi rivela che una fan ha fatto recapitare alla redazione un messaggio ambiguo che riguarda proprio il cavaliere. La ragazza, in particolare, ha assicurato di aver visto, una domenica, Roberto dentro un bar in compagnia di una donna sconosciuta. Ma il vero scoop è che, sempre secondo quanto riportato dalla fan, i due si stavano scambiando baci e attenzioni di certo non amichevoli.

Maria De Filippi ha deciso di leggere il messaggio durante la puntata di UeD, proprio quando il cavaliere sta raccontando le novità sulla sua liaison con Patrizia. Poi, a sorpresa, la padrona di casa ha annunciato che la ragazza si trova dietro le quinte. L’intento della fan è quello di incontrare Gianni Sperti e raccontare tutti i dettagli. Però, la ragazza non ha assolutamente voluto comparire a favore di camera, né avere un confronto con Roberto. Il cavaliere cerca di giustificarsi, ma inutilmente: il pubblico non crede a nessuna delle sue parole.

Dapprima, Roberto giura di non essersi mai mosso da casa, poi cambia versione, ammettendo di essersi recato al bar soli per prendere dei cornetti. La difesa di Roberto si basa sul fatto che, se questo incontro fosse avvenuto davvero, di certo non sarebbe stato in un bar così noto e affollato. Subito dopo Sperti torna nello studio. La ragazza, a quanto dice, ha ripetuto quanto aveva già scritto nel messaggio recapitato alla redazione. A quel punto, Maria De Filippi prende la parola. La conduttrice è ben consapevole che i suoi ospiti siano in cerca di fama.

Riflettendo su quanto accaduto, dichiara: “Non penso che vengano qui per la mia faccia. Ognuno viene per motivi suoi personali. Sono consapevole che potrebbero trovare l’amore fuori. Non è che sono scema”. È la prima volta che la conduttrice dice la sua sull’argomento in modo così esplicito. È diverso tempo ormai che i partecipanti a UeD ricevono segnalazioni di vario genere.

Maria sa bene che il suo programma è molto allettante per chi cerca fama, ma comunque si aspetta sincerità e trasparenza dai suoi ospiti: il primo obiettivo deve essere la ricerca dell’amore. Queen Mary è sempre stata molto comprensiva con i suoi ospiti, dando spesso una seconda occasione anche a chi non la meritava. La conduttrice sa bene che la verità viene sempre a galla e per questo non si preoccupa. Basti pensare all’epico momento in cui ha smascherato Maurizio.