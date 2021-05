Le ultime puntate di UeD si stanno rivelando cariche di emozioni e colpi di scena. Nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi è tornata al centro del focus Gemma Galgani. La dama torinese, con le sue azioni, ha creato non poche perplessità, tanto che addirittura la stessa Queen Mary ha chiesto dei chiarimenti circa le sue scelte. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Gemma aveva appena accettato un ballo proposto dal cavaliere Aldo. I due avevano portato avanti una breve frequentazione, ma l’uomo aveva deciso di interromperla: Aldo prova per Gemma solo un affetto in senso di amicizia. È proprio questo che ha destato non poche perplessità nella conduttrice, quando ha visto che Gemma accettava di ballare con il cavaliere. Dopo il ballo, la regina di UeD ha deciso di chiedere direttamente a Gemma alcuni chiarimenti circa questa decisione.

“Gemma scusa se faccio questa domanda ma perché hai riballato con Aldo?” ha domandato. Gemma spiega di aver accettato per assecondare i desideri dell’uomo: “Mi ha detto che il primo ballo che ha fatto quando è venuto qui è stato con me e quindi ha voluto fare anche l’ultimo ballo. Non c’è nessun altro motivo all’infuori di questo”. La De Filippi però la sa lunga su Gemma, e non si lascia convincere da questa spiegazione data dalla dama: “Quando vi ho visto ballare insieme dopo quello che vi siete detti, mi ero un po’ stupita”.

Gemma, allora, ammette quello che secondo molti è il suo più grande difetto: “Questo fa parte della mia incoerenza. Però davanti a una richiesta così…”. Aldo allora è intervenuto, sottolineando come tra lui e Gemma ci sia un forte rispetto. Maria a quel punto ha incalzato, dicendo: “Certo, ma il rispetto può tranquillamente non passare attraverso una vicinanza”.

“Forse sono fatta male io. Io cerco di corrispondere i miei comportamenti a quello che penso. Mi stupivo. Poi se è una questione di educazione per carità. Io non è che voglio che Aldo rimanga litigato con Gemma, ma quando sento Gemma dirti determinate cose, poi vi vedo ballare felici, mi dico ‘Forse vedo male’”. Gemma Galgani, forse imbarazzata, decide di tagliare corto replicando un secco: “Ho accettato per educazione e basta”.