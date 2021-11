UeD, Maria De Filippi perde le staffe con i corteggiatori di Andrea Nicole: “Lei vuole un uomo, non sottoni come voi”

Nell’ultima puntata di UeD la conduttrice Maria De Filippi ha fatto un intervento sul percorso della tronista Andrea Nicole e il rapporto con i suoi corteggiatori. Mai accaduto prima d’ora, ma a quanto pare la padrona di casa è infastidita dall’atteggiamento che i ragazzi assumono. Abbiamo assistito al faccia a faccia tra la tronista e il suo corteggiatore Ciprian.

Fonte studi UeD

Il ragazzo ammette di provare sentimenti forti per Nicole e si dice innamorato. Ma la ragazza non si lascia trasportare dalle emozioni e nonostante le belle parole ribadisce i suoi dubbi. A distanza di due mesi Andrea non ha ancora le idee chiare. Oltre a Ciprian c’è Alessandro, anche lui estremamente aperto e coinvolto nella storia. Questo fa sì che la tronista sia molto altalenante anche nelle emozioni.

A tratti sembra più vicina a Ciprian e a tratti coinvolta in particolar modo da Alessandro. Nell’ultima puntata interviene Maria De Filippi, che cerca di consigliare la ragazza su come comportarsi. Ma non solo: la padrona di casa rimprovera anche i due corteggiatori per il loro atteggiamento da sottoni.

Per Nicole riserva tali parole: “Scusami se mi infilo, però comandi in modo netto tutti e due, porca miseria. La cosa che mi fa impressione è quanto loro si fanno comandare. Tu hai sicuramente un carattere forte, ma voi il vostro carattere dovete tirarlo fuori. Lei vuole un uomo che la porti via, non sottoni come voi. Penso che chi se la porterà via sarà chi la stupirà, non chi fa quello che dice lei”.

La ragazza non può far altro che darle ragione. Maria continua e spiega che non deve essere solo lei a prendere decisioni in un rapporto a due. In riferimento al fatto che Ciprian non si è presentato in puntata, ha detto: “Adesso lei Ciprian lo prende e lo riporta qua, penso nel giro di mezz’ora. Lei gestisce anche il dialogo e le risposte. In teoria in un rapporto a due non fai le cose a prescindere dal suo comportamento”.