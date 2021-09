UeD: Maria De Filippi non si trattiene. La conduttrice si accascia sulle scale

Sono da poco iniziate le puntate della nuova stagione di UeD. L’appuntamento è sempre firmato da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Tante le novità presentate quest’anno, numerosi già i colpi di scena e le imprevedibili sorprese.

I telespettatori rimangono incollati al televisore, intenti a seguire le dinamiche del dating show. I riflettori questa volta si accendono sulla conduttrice Maria De Filippi. Viene ripresa una scena in cui la padrona di casa si accascia sulle scale. Ma cosa è succede? A riportare la notizia con tanto di video è stata un’ex dama di UeD.

Un volto storico del trono over. Stiamo parlando proprio di lei: Barbara De Santi, che ha documentato l’evento mostrandolo sui social a tutti i suoi followers. La donna racconta che mentre era intenta a seguire Uomini e Donne è successo qualcosa che ha attirato la sua attenzione. La scena è prontamente ripresa dall’ex dama, che da quando non fa più parte del parterre femminile, non si perde neanche un episodio.

Il video viene fatto puntando direttamente la telecamera sul suo televisore e mostrando Maria De Filippi è completamente sdraiata sulle scale. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La conduttrice, mentre seguiva le dinamiche al centro studio, qualcosa l’ha fatta scoppiare in una fragorosa risata, tanto da arrivare a sdraiarsi sui gradini.

La De Filippi non ce l’ha fa a rimanere seduta e si è lasciata andare. Barbara sotto lo scatto da lei pubblicato scrive: “Maria morta dalle risate”. Ma come il pubblico ben ricorderà, questa non è la prima volta che accade un episodio del genere. Spesso succede che a far esplodere dalle risate la padrona di casa, è la stessa opinionista Tina Cipollari. Le sue gag sono talmente tanto travolgenti e divertenti che non si può trattenere il sorriso .

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: