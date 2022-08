La programmazione della scorsa edizione di UeD è arrivata alla fine da ormai diverso tempo. Dame e cavalieri hanno salutato il pubblico per delle meritate vacanze estive, in vista del prossimo settembre. Le vicende del trono over sembravano essere entrate nel vivo proprio negli ultimi periodi di messa in onda del programma.

La conclusione della stagione televisiva ha lasciato molti fans col fiato sospeso. Ci sono alcuni temi scottanti, in particolare, che accendono la curiosità del pubblico. Sicuramente, il primo argomento tra tutti ad attirare l’attenzione del pubblico è la vita sentimentale di Ida Platano.

La dama ha assistito al rientro in studio del suo ex storico e questo l’ha messa in evidente difficoltà. A quanto pare però i momenti complicati a UeD non sono affatto finiti per la dama. La padrona di casa Maria De Filippi sembra aver preso delle decisioni che potrebbero ostacolarla.

Ma vediamo meglio cosa sta accadendo. Parrebbe che Queen Mary abbia deciso di riaccogliere in trasmissione una persona che, in passato, aveva nutrito un forte interesse proprio per la dama Ida Platano. Una situazione abbastanza complicata, dato che stando alle informazioni reperibili sul web Ida non parteciperà più al programma in maniera attiva.

La dama si limiterà ad essere un osservatrice del trono over di UeD. Potrebbe essere abbastanza scomodo, per lei, doversi ritrovare ad osservare proprio lui, con cui ha avuto una storia, mentre corteggia altre dame.

Ma chi è questo cavaliere misterioso che potrebbe dare del filo da torcere alla Platano nella sua nuova veste da opinionista? Si tratta di Alessandro Vicinanza che, secondo il profilo Uominiedonneclassicoeover, sarebbe pronto a rientrare in studio.

Questa è la notizia lanciata dalla pagina Instagram, tramite una storia: “Probabilmente (ma non è sicuro) nel parterre over potremmo ritrovare Alessandro, ex corteggiatore di Ida”. I fans sono già in trepidante attesa, non ci resta che attendere settembre per avere le risposte.