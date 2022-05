Il tronista Luca Salatino è ormai quasi giunto al termine del suo percorso nel programma UeD, condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo è conteso tra le corteggiatrici Soraia e Lilli. Ma qualcosa ultimamente è cambiato nel suo rapporto con una delle due.

Stiamo parlando di Soraia, la quale ha cambiato atteggiamento nei confronti del ragazzo negli ultimi giorni. Questo modo di fare manda su tutte le furie il tronista, che accusa la corteggiatrice di essere stata più interessata all’inizio della loro conoscenza piuttosto che adesso.

Si manda in onda la clip dellesterna con Lilli e Luca, un po’ per dispetto un po’ per trasporto, bacia quest’ultima facendo scoppiare in lacrime Soraia. È qui che Maria De Filippi perde le staffe.

La corteggiatrice di UeD in lacrime prova a spiegare al ragazzo di non riuscire a esprimere al meglio i suoi sentimenti, soprattutto dopo che lui aveva scelto altre ragazze al suo posto.

“Io non sono come Lilli, ho bisogno dei miei tempi. Io ti ho già dimostrato che mi piaci ma non è che è finita così, ti ho detto che ci tengo ma non puoi pretendere alcune cose che non posso darti”.

“Mi vengono i dubbi. Non può esistere amore in una circostanza del genere però provo delle cose” spiega la corteggiatrice. Interviene prontamente Maria De Filippi che, ferma e decisa, afferma: “Luca ma perché devi trovare la prova di quello che sente nel pianto?”

“La fai piangere, ora sei soddisfatto? Cerca di capire le risposte che ti da, ti ha detto che ci tiene. Ha paura di essere ferita. Che deve fare? È diversa per come tu l’hai fatta stare. Luca, tu sei il tronista, ma mettiti al posto suo”. La padrona di casa sembra abbastanza infastidita dall’atteggiamento assunto da Salatino.