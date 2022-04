Una dama di UeD che ha conquistato il pubblico è stata di sicuro Pinuccia, l’arzilla signora che nel parterre femminile spesso si scontra con l’opinionista Tina Cipollari. Discorso diverso pare sia invece per Maria De Filippi, la quale sembrerebbe avere un debole per la dama.

I telespettatori hanno notato che la conduttrice ci tiene molto a Pinuccia. Come poc’anzi detto, la signora al centro studio è spesso protagonista di polemiche e scontri con l’opinionista, la quale sembrerebbe non tollerare gli atteggiamenti della donna al punto da rimbrottarla fino a farla arrivare, quasi sempre, alle lacrime.

È anche capitato di assistere alla fuga di Pinuccia dietro le quinte, per sfuggire agli attacchi della Cipollari. La dama di UeD però, risponde sempre con vigore alle accuse di Tina. In un’occasione fu proprio la signora al colpire nel profondo l’opinionista, tanto da farla finire in lacrime.

Maria De Filippi però in tutte queste discussioni si è spesso intromessa, per prendere le parti di Pinuccia. Ma non solo: la conduttrice spesso si mette in mezzo di prima persona, per cercare di ricucire un rapporto tra la signora e Alessandro, anche lui un cavaliere del Parterre maschile del trono over.

Eppure non sembra esserci nessun risvolto positivo nella loro conoscenza. Per tale motivo la padrona di casa ha proposto ad un altro cavaliere, Bruno, di avviare una frequentazione con la signora.

In molti si chiedono perché Maria De Filippi abbia tutta questa premura nei confronti di Pinuccia. Sul settimanale nuovo TV vengono svelate le motivazioni. Sulle pagine della rivista si ipotizza la ragione del profondo riguardo nei confronti della dama.

Ecco cosa si trova scritto: “Nei corridoi di Mediaset una gola profonda, che ben conosce le dinamiche dello show, rivela a Nuovo Tv la risposta alla domanda. Tutti in studio hanno l’impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni. Spinta dal suo ricordo appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare”.