Uomini e Donne, Barbara De Santi denunciata: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore Barbara De Santi è tornata a far parlare di sé. Questa volta non c’entra però la notizia del suo ritorno a Uomini e Donne, ma il motivo sembra essere serio. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che la dama abbia ricevuto una denuncia da parte di un ex cavaliere. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In questi giorni si è molto parlato del ritorno a Uomini e Donne di Barbara De Santi, una delle storiche protagoniste del programma. Come già anticipato, nelle scorse ore il nome della dama è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che Barbara abbia ricevuto una denuncia per stalking e diffamazione da parte di un ex cavaliere, Paolo Marzotto. A rendere pubblica la notizia è stato il diretto interessato; queste sono state le sue parole in merito a questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare:

A Uomini e Donne fanno rientrare tutti anche chi ha una denuncia per diffamazione e stalking parliamo di Barbara De Santi denuncia fatta dal sottoscritto Paolo Marzotto. Denuncia penale per diffamazione e stalking era dal 28 di marzo che mi chiamava anche di notte con un numero privato.

E, continuando, l’ex cavaliere del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi ha poi aggiunto le seguenti parole:

Addirittura la signora Barbara De Santi mi ha bloccato in tutte le piattaforme Instagram e Facebook.

Nonostante l’insistenza della notizia, al momento Barbara De Santi ha deciso di rimanere in silenzio preferendo non commentare quanto sta circolando in queste ore sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la dama di Uomini e Donne si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore.