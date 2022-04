In una delle ultime puntate di UeD abbiamo visto la conduttrice infuriata con uno dei cavalieri del trono over. Infatti, durante la puntata del dating show, Maria De Filippi ha discusso con il cavaliere campano Alessandro Vicinanza, che si sta frequentando con la dama Desiree. La motivazione di questa lite è l’atteggiamento superiore che mostra il cavaliere in studio.

Maria infatti ha accusato Alessandro di trattare la dama con superficialità e di sentirsi superiore per il suo stile di vita. Nel corso della puntata, Alessandro Vicinanza ha dichiarato di non provare interesse nei confronti di Desiree. Ha poi spiegato meglio che tra i due non c’è storia perché vivono abitudini diverse, nelle festività e nella vita quotidiana.

Parlando poi di Pasqua ha approfondito dicendo che la dama aveva passato le vacanze in famiglia e lui invece ad Ibiza, per poi concludere: “Siamo diversi”. Alessandro prende la parola e: “Ci siamo conosciuti, ieri abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato e fisicamente non ho avuto un trasporto”.

“Abbiamo vite diverse, abbiamo due tipologie di vacanze diverse”. Poi Desiree continua: “Non credo di essere la ragazza che fa per lui. Vivo di cose molto semplici e magari lui vede la mia vita banale, questa è stata la mia impressione. Abbiamo parlato della mia vacanza con mia figlia al mare, per lui non è una cosa speciale”.

La conduttrice, sentendo queste assurde motivazioni, sbotta contro Alessandro. Prende subito parola e dice: “Alessandro guarda che non è che si fidanzano quelli che vanno nella stessa spiaggia di Ibiza”. E poi: “Non ti fa onore questo esempio, se io potessi festeggiare Pasqua con mia madre, sceglierei questo tutta la vita”.

Maria poi lo accusa anche di non comprendere neanche le difficoltà economiche che potrebbe avere la dama. Infatti continua e cita anche sua mamma che è scomparsa: “Quello che hai detto mi sembra sufficiente, un conto è dire non mi piaci, un conto è dire ‘eh insomma lei va con la famiglia, io a Ibiza’”. Poi va avanti: “E sinceramente fa bene, è molto meglio di te. Questo è quello che penso con il cuore. Se io potessi farla con mia madre, sceglierei questo tutta la vita. Non ti fa onore”.

Alessandro di fronte alle durissime parole della conduttrice di UeD replica: “Sono stato in vacanza a Scalea anni fa per stare con la donna che amavo, in un quartiere popolare”. Maria De Filippi sbalordita dalle giustificazioni replica: “Ammazza che fatica, ti ringraziamo, il principe è andato nel quartiere popolare, ma che esempio è? Che esempi fai?”.