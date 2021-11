L'appello arriva direttamente dal web per Maria De Filippi. Gli utenti sono stanchi dei soliti teatrini

A UeD scoppia sui social nelle ultime ore una polemica contro un cavaliere. Gli utenti fanno un vero e proprio appello alla conduttrice Maria De Filippi. UeD è ormai entrato nel vivo delle dinamiche di questa nuova edizione. Si conferma uno degli appuntamenti più seguiti e amati dai telespettatori.

Fonte studi UeD

I nuovi amori, i litigi, le simpatie ma anche le antipatie rendono il dating show sempre pieno di colpi di scena. Il trono over si aggiudica uno degli spazi più apprezzati. I volti storici dell’appuntamento pomeridiano sono sempre i preferiti. Spesso però il centro studio si trasforma in un vero e proprio spazio di confronto e di scontro, non solo tra dame e cavalieri, ma anche tra opinionisti e protagonisti.

Oggi il gossip si accende su una vecchia storia che tanto vecchia non sembra affatto. Si torna a parlare ancora una volta di Biagio Di Maro e la dama Sara. Ma cosa è successo? Li abbiamo lasciati non molto tempo fa con un addio definitivo. Ma qualcosa sembra esser cambiato negli ultimi giorni, tanto da far infuriare gli utenti social. La dama e il cavaliere pare avessero l’intenzione di riavvicinarsi.

Un ennesimo tentativo però andato decisamente male. I fans del programma sono esausti di questo teatrino e rivolgendosi direttamente alla conduttrice tuonano: “Maria stai sbagliando di grosso”. A distanza di tempo, Biagio è tornato a parlare con Sara e sono anche usciti a cena. Nel corso della puntata i due hanno un confronto a centro studio e Di Maro raccontato la serata. Il cavaliere spiega ancora una volta le ragioni per le quali non se la sente di continuare la frequentazione con Sara.

Spiegazione che fa infuriare i fans e si sollevano le polemiche sui social. Gli utenti sono stanchi di questo tira e molla poco convincente e hanno chiedono a gran voce di mandare via dal programma Biagio. Non lo vogliono più, visto che il suo comportamento risulta di completo disinteresse nei confronti di tutte le dame.