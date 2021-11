La nuova stagione di UeD ha ripreso il suo normale corso, regalando al pubblico nuove e avvincenti storie. Ma non tutti i voti storici sono presenti quest’anno. Qualche dama manca all’appello. Un’ex dama del trono over di Uomini e Donne torna a parlare di una sua ex collega del programma. Parliamo di Maria Tona, la quale ha da poco rilasciato un’intervista a DiPiù in cui attacca Gemma Galgani.

Fonte studi UeD

A quanto pare l’ex dama non ha riservato parole gentili per la dama Torinese. Su una dichiarazione scritta si può leggere: “Sei una grande invidiosa e la mia bellezza ti infastidiva perché gli uomini guardavano solo me”. Ovviamente le sue dichiarazioni non potevano terminare qui.

Infatti Maria tocca un argomento che è stato più volte al centro delle critiche degli ultimi tempi. Stiamo parlando dei ritocchini estetici a cui la dama Torinese si è da poco sottoposta. Come il pubblico ben ricorderà, la nuova stagione si apre con la presentazione del nuovo décolleté della Galgani.

Ma non solo, la donna ha deciso anche di rimpolpare le labbra dopo il lifting dello scorso anno. La Tona a tal proposito dice: “Ti sei fatta forse solo per assomigliarmi?” afferma pungente. Come la gran parte delle dame presenti nel parterre femminile dello studio di UeD, anche tra Maria e Gemma non scorre buon sangue.

La donna arriva addirittura a fare un appello a Maria De Filippi: “Se lei vuole io sono pronta a tornare. Ma spero di trovare uomini un po’ più giovani dell’anno scorso”. Insomma Maria è pronta a rifare il suo ingresso nel dating show, ma solo per poter conoscere cavalieri più giovani lasciando i più maturi alla Galgani. Non ci resta che attendere i risvolti delle prossime giornate e scoprire cosa la conduttrice ha deciso in merito.