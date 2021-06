UeD, Maria Tona rivela: “Anche io come Gemma. Ecco perché ho abbandonato il programma”

La fine della programmazione di UeD si è trasformata in un’occasione di rivelazioni per una ex dama del trono over. Parliamo di Maria Tona che, diverse settimane fa, aveva preannunciato di voler rivelare i veri motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il dating show. Maria aveva specificato che avrebbe parlato solo una volta finita la stagione.

Finalmente quel momento è arrivato e in un’intervista a PiùDonna, Maria si è rivelata. “Devo confidare al pubblico, una cosa fondamentale che mi ha accompagnata per tutto il periodo di Uomini e Donne. Una cosa che non sono mai riuscita a confessare” ha esordito l’ex dama, ascoltata attentamente da Fralof.

Poi la rivelazione: “Io sono entrata nel programma con una grande depressione dovuta alla fine di una storia importante con un ragazzo molto più giovane di me. Ero condizionata totalmente da questa storia. Ho tentato in tutti i modi di fare un percorso e devo dire che il programma mi ha aiutata tantissimo a superare il dolore”.

L’esperienza a UeD è stata un’occasione di rinascita in un momento di forte confusione e sconforto emotivo. “Forse il problema più grande è stata la vergogna nel dichiarare questo amore per una persona che aveva 19 anni meno di me. Mi sentivo giudicata perché avevo paura di essere attaccata come Gemma. Lei ha avuto filo da torcere a causa delle sue relazioni con uomini più giovani. Io ho tentato di dirlo, ho tentato di uscire anche con i più grandi ma dopo le varie delusioni ho capito che dovevo abbandonare UeD” dice.

Ed è motivo che l’ha spinta a lasciare il programma. Maria Tona non era ancora pronta ad iniziare una nuova storia: “A questo tipo di programma puoi partecipare quando hai una predisposizione all’amore e io non l’avevo. Io ho già parlato con la redazione che mi ha detto che se mi interesserà qualcuno potrò tornare. Adesso non mi vergogno di ammettere che l’amore non ha età”.