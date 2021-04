Gemma Galgani non riesce a conquistare i cavalieri e dopo l'ennesima delusione la dama scoppia in lacrime

Gemma Galgani continua a far parlare di sé nello studio di UeD. Nonostante gli insistenti rumors secondo i quali ormai il pubblico si sarebbe stufato di lei. La dama continua a fare audience e la sua attività sui social è invidiabile. Il suo profilo ufficiale conta più di 500 mila followers.

Gemma, nonostante le moltissime delusioni e batoste, continua a credere nell’amore e non si rassegna nella ricerca dell’uomo della sua vita. Certo, negli ultimi periodi questa sembra essere diventata un’impresa impossibile. Altro fattore che contribuisce alla fama di Gemma, sono i continui battibecchi con la Cipollari, che non si lascia mai sfuggire l’occasione di attaccarla, con parole come: “Gemma ti accontenti poco.

Sei una donna facile in tutti i contesti, ormai ti devi accontentare soltanto delle piccole cose“. Eppure, nonostante tutto, la dama continua a provarci e a sbagliare miseramente, come avvenuto nella sua recentissima frequentazione con il cavaliere Roberto. Gemma è convinta che il suo Cavaliere, si lasci influenzare dalle parole dette da Tina Cipollari e rivela di voler interrompere la frequentazione, in parte perché poco convinta già dal principio e in parte perché vede Roberto poco interessato a lei.

Tina reagisce fortemente, rendendola anche vittima di uno scherzo. Dopodiché interviene nella puntata anche Aldo, che racconta dei momenti intimi ed emozionanti che ha passato con Gemma. Dopo questo dolce racconto, però, arriva la batosta per la dama Torinese. Aldo vuole interrompere la frequentazione, consapevole del fatto che la dama non prova interesse per lui.

Il cavaliere di UeD, rivela che il suo intento è quello di tutelare la Galgani dagli attacchi degli opinionisti. A a quel punto Gemma, sopraffatta dall’emozione e dalla delusione per l’ennesima frequentazione conclusasi in un nulla di fatto, scoppia in lacrime. Tina e Gianni evidenziano come la sua tristezza sia dovuta al fatto di non avere più pretendenti su cui contare.