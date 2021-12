La puntata di UeD in onda oggi su Canale 5 è stata carica di scontri. Il trono Over si aggiudica l’attenzione dei telespettatori. Al centro studio si scatena una discussione furiosa tra Marika Geraci e Armando Incarnato. Ma non solo: dopo un intervento di Maria De Filippi esplode un’altra lite tra Diego Tavani e Ida Platano.

Fonte studio UeD

Come detto poc’anzi, la puntata si apre con i riflettori puntati sul cavaliere Armando e sulla dama Marika. La dama racconta un retroscena inaspettato che getta ancora una volta dubbi sulla trasparenza di Incarnato. La donna, dopo il suo ingresso in studio, rivela di aver fatto nei giorni precedenti, una sorpresa al partenopeo, finita nel peggiore dei modi.

Marika si reca a Napoli per sorprendere il suo cavaliere e chiarire la situazione con Armando, alla luce del loro ultimo confronto. La Greci però confida di avere trascorso, in realtà, delle ore bruttissime e di essere stata veramente molto male. Sembrerebbe che il cavaliere di UeD, l’abbia non solo lasciata sola, ma anche attaccata. “Mi ha detto che mi conveniva uscire con lui, per avere più sponsorizzazioni perché a lui non è andata giù che alcune aziende mi hanno contattato per sponsorizzare dei prodotti”.

Ma non termina qui. Marika è davvero molto delusa e vicina a scoppiare in lacrime dice: “Io non ho parole per questa persona, non meritavo un trattamento del genere, mi ha lasciato sola fino all’indomani, dopo avermi detto che ci avrebbe pensato”. La dama scoppia in lacrime e Armando, per nulla commosso dallo sfogo della donna, afferma di non voler avere nulla a che fare con la Greci. Immancabile l’intervento di Gianni Sperti, che prende le difese della donna.

Ma non solo, questa volta a dare manforte al suo collega arriva anche Tina Cipollari: “Armando sono anni che parli di rispetto, però penso che ti sei comportato da gran cafone. Ti rigiri tutta questa minestra”. Ma nonostante le critiche, Incarnato dà la sua versione dei fatti: “Tu sei veramente una brutta persona e sei anche pericolosa. Tu sei stata mesi qui dentro, poi quando non viene nessuno per te, cerchi me”. Marika, a quel punto, abbandona lo studio.