UeD, Martina Grado: il retroscena. Ecco cosa succedeva dietro le quinte

Le vicende del trono sia classico che over di UeD appassionano da molti anni i telespettatori, che seguono con attenzione le scelte dei tronisti. Nella scorsa edizione del programma di Maria De Filippi abbiamo assistito alla nascita della coppia tra Martina Grado e Giacomo Czerny. La loro relazione sembra andare a gonfie vele, e la loro conoscenza si è svolta quasi come un sogno ad occhi aperti.

Sin da subito, dopo la scelta, entrambi hanno deciso di condividere ampliamente delle novità sulla relazione ai loro fans, tramite i social. Spesso, infatti, i due ex protagonisti del dating show, pubblicavano degli scatti in cui si mostravano insieme. In molti casi le foto erano piene di emozioni, forse proprio questo li ha resi una delle ex coppie più seguite e amate dal pubblico di UeD.

Ma purtroppo questa favola non poteva non incontrare degli inconvenienti. Infatti, una volta finito il loro percorso nel programma, entrambi hanno dedicato gran parte del loro tempo alla carriera. Basti pensare che Giacomo ha ricevuto un’offerta di lavoro niente meno che da Maria De Filippi. Rimane, comunque, ancora un mistero quale sia il ruolo che Queen Mary ha in serbo per lui.

La Grado nel frattempo si è buttata a capofitto nel mondo dei social, nella speranza di poter tornare presto alla sua vera passione: il ballo. Di recente, infatti, è proprio i social che Martina ha affidato una sua rivelazione riguardo il percorso a UeD con Giacomo. La corteggiatrice ha raccontato dei dettagli inediti sul suo modo di affrontare le situazioni difficili all’interno del programma di Canale 5.

La confessione è arrivata su Instagram, in una risposta data dalla ragazza a un follower. Queste le parole dell’ex corteggiatrice: “Grazie, ma non è così. Sbroccavo fuori e difficilmente con qualcuno, tenevo tutto dentro ed impazzivo all’improvviso quando ero in vena di parlare. Quando dico di aver scoperto una parte di me che non conoscevo, sono seria! Vi assicuro che quando ho scelto di fare questo percorso temevo di lanciare sedie contro il muro perché sono molto impulsiva, ho poca pazienza e spesso vado fuori controllo”.