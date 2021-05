L’ultima coppia ad abbandonare UeD è stata quella formata da Massimiliano Mollicone e Vanessa. Il tronista ha fatto la sua scelta, nonostante le molte difficoltà che ha portato con sé. Massimiliano è sempre apparso molto diviso nella frequentazione con le due pretendenti: entrambe erano molto prese da lui.

Alla fine, però, anche Mollicone ha dovuto prendere una decisione, ed ha optato per uscire dal dating show insieme a Vanessa. Una scelta improvvisa, ma sicuramente dettata dal cuore. Una volta lontani dalle telecamere, i due iniziano il loro percorso insieme. Come tutti i loro coetanei, anche Massimiliano e Vanessa usano molto i social.

Dopo aver visto la loro scelta sul piccolo schermo, i due hanno ricominciato la loro attività su Instagram. Subito i fan hanno notato che Vanessa ha già pubblicato la sua prima dedica per quello che da adesso in poi sarà il suo fidanzato. La ragazza ha condiviso sul suo profilo personale il testo della canzone che hanno ballato insieme lei è Massimiliano. Una breve didascalia piena di significato: “L’inizio di tutto!”.

Ma quello di Vanessa non è l’unico account attivo. Anche la pagina ufficiale di Instagram di UeD ha iniziato a pubblicare i primi scatti della coppia. In particolare, si può notare la fotografia del momento della scelta tra i due ragazzi. Si tratta di una foto del loro primissimo momento insieme. Vanessa e Massimiliano sono abbracciati e lei lo guarda con fare innamorato e sognante.

Mollicone, dal canto suo, non ha ancora condiviso nessun contenuto insieme alla sua metà, ma sicuramente questo avverrà a breve. Quello che invece ha fatto storcere il naso ai fan, facendo sospettare che ci sia qualcosa sotto, è la sospetta mancanza di attività del sito Witty. Di solito la pagina non tarda un momento a caricare i video subito dopo una scelta. In questo caso, questo non è avvenuto. I telespettatori di UeD, ovviamente, non possono fare a meno di domandarsi che la regia non abbia qualcosa in mente, come uno speciale dedicato solo a loro, ad esempio.