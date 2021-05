Non si può dire che i telespettatori affezionati di UeD non siano abituati ai colpi di scena. Il caos in studio è all’ordine del giorno, specie considerando l’esuberante personalità di Tina Cipollari, i cui commenti causano sempre un discreto scompiglio. Eppure, pare che qualcuno dei tronisti abbia deciso di esagerare, creando una confusione mai vista prima tra i banchi del dating show.

A rivelare questo succulento gossip sono le anticipazioni delle prossime puntate svelate dalle “talpe” infiltrate in studio. Ma cosa è successo? A a quanto pare un tronista avrebbe deciso di fare la sua scelta di punto in bianco, senza avvertire Maria De Filippi prima e, ovviamente, gettando lo studio nel panico. Sappiamo già che a breve potremo vedere la scelta di Samantha Curcio, unica tronista donna rimasta. Nel frattempo, il collega Massimiliano Mollicone si trova in forte difficoltà.

Il tronista al momento si trova diviso tra due corteggiatrici: Vanessa ed Eugenia. Entrambe le pretendenti sembrano molto attratte dal tronista, che invece non riesce a prendere una decisione. I fan non hanno idea di come questa situazione potrebbe evolversi, ma una cosa è certa: quello che farà Massimiliano manderà lo studio nel panico.

Certo questo non deve essere un periodo sereno per Massimiliano, dopo le varie polemiche che lo hanno riguardato. Molti, infatti, sostengono che il tronista non si trovi in difficoltà economiche come lui stesso aveva affermato. Per di più, la situazione si è fatta molto tesa anche con le due corteggiatrici, dato che Mollicone ha recentemente baciato entrambe, creando non poche perplessità.

Insomma, Massimiliano è alle strette e probabilmente la sua scelta impulsiva è dovuta proprio a questo. Sta di fatto che il tronista di UeD comunicherà la sua scelta senza nessun preavviso né organizzazione, lasciando tutti di sasso. Di solito, il momento della scelta è contornato da un romantico allestimento e da un forte impegno da parte degli autori, ma stavolta se ne farà a meno. Resta solo da capire chi tra due pretendenti sarà scelta.