Per Samantha Curcio il momento della scelta di UeD si fa sempre più vicino. In realtà, il fatidico momento in cui la tronista sceglie con chi abbandonare il programma è già stato registrato nella scorsa settimana e a breve avremo modo di vederlo con i nostri occhi. Durante la sua partecipazione al dating show, la prima tronista curvy del trono classico è riuscita a far parlare di sé in diversi modi.

Intervista dal magazine ufficiale del programma firmato Maria De Filippi, la Curcio si è lasciata andare a delle rivelazioni totalmente inattese. Nonostante il momento della scelta non sia ancora stato mandato in onda, grazie alle anticipazioni sappiamo già che Samantha ha aperto le sue braccia ad Alessio, con il quale ha deciso di lasciare gli studi di UeD.

UeD: la rivelazione di Samantha

Nel frattempo, Samantha ha rilasciato un’intervista carica di importanti informazioni. Ecco cosa ha confessato: “Se non fossi stata scelta come tronista, probabilmente sarei tornata dai mei, ma alla fine ho deciso di restare “. Ma non finisce qui!

La bella tronista ha voluto svelare di avere anche qualche rimorso e rimpianto: “Ultimamente ho un po’ abbandonato la passione per il canto. Mi sento in colpa da morire con me stessa per non aver avuto il coraggio di portarla avanti. Ho fatto pugilato per anni, ho dovuto smettere in seguito a un problema al seno ma è uno sport che continuo ad amare“.

Nel corso della sua partecipazione a UeD, la tronista ha dovuto affrontare una sequela di critiche e giudizi negativi. Sicuramente non hanno reso il suo percorso facile: “Ero preparata ai giudizi sui social, ma non pensavo sarebbero stati così cattivi. Mi ferisce di più chi attacca il mio carattere rispetto a chi attacca il mio aspetto fisico“. Insomma, quello fatto da Samanta al magazine ufficiale del dating show è un vero è proprio resoconto della sua esperienza, non ci resta che attendere per vedere come questa si sia conclusa.