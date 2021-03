UeD: matrimonio in vista per un ex cavaliere e una dama del Trono Over

Sossio Aruta e Ursula Bennardo ex partecipanti di UeD, hanno molto da organizzare: per loro, il matrimonio è dietro l’angolo. È da diverso tempo ormai che i due progettano di sposarsi, ma purtroppo la celebrazione ha dovuto subire diversi ritardi, a causa della pandemia da Covid-19. L’ex cavaliere e la dama, però, hanno voluto dare qualche dettaglio ai fans circa la cerimonia.

È già stato deciso che il matrimonio sarà celebrato in Calabria. I festeggiamenti saranno semplici e più intima possibile, con solo circa 50 invitati. Sossio Aruta, nato nel 1970, è un ex calciatore originario di Castellammare di Stabia. Coming soon rivela che in passato è stato militante tra serie C e serie B. Il suo soprannome è “Re Leone”, e vanta un attivo di 350, ma il suo curriculum ha anche qualche macchia: una squalifica di otto mesi per rissa.

Quando è arrivato nello studio di UeD, il dating show firmato Maria De Filippi, aveva già affrontato un divorzio e aveva due figli: Daniel Ciro e Diego. Nel 2018, fortunatamente, l’ex calciatore ha notato la bella Ursula ed è scattata la scintilla. Lei, dal canto suo, è nata nel 1982 e il suo primo matrimonio è avvenuto quando aveva 18 anni.

Finita questa esperienza, la dama si è ritrovata sola e con 3 figli a carico. UeD le ha dato molta notorietà, tanto che ora la dama fa l’influencer. Quando il matrimonio finisce lei si ritrova con tre figli da crescere. La partecipazione a Uomini e Donne le ha regalato una buona popolarità, tanto che è diventata influencer. La coppia ha deciso che il matrimonio sarà celebrato in “zona neutra“, ovvero escludendo Campania e Puglia.

Per questo hanno scelto la Calabria, in un luogo che entrambi amano tra mare e montagna. Prima della cerimonia, saranno festeggiati sia l’addio al nubilato che al celibato. Sarà sicuramente organizzata anche un’animazione apposita per i più piccoli. Non è stato rivelato il nome di chi celebrerà le nozze ma, seppure il matrimonio sarà laico, sicuramente sarà un parroco molto affezionato alla coppia a celebrare ufficialmente questa unione.