Arrivano delle scottanti rivelazioni sul trono classico di UeD. L’appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su canale 5 regala immancabili forti emozioni al pubblico. La notizia trapela dal sito Il Vicoletto delle news sempre molto attento alle anticipazioni. A quanto pare Matteo Fioravanti ha deciso di fare la sua scelta.

Il tutto sarebbe avvenuto durante la registrazione di domenica 10 ottobre. Il tronista ha pertanto deciso di porre fine al suo percorso all’interno del dating show. Una decisione che prende tutti alla sprovvista, sia i presenti nello studio sia gli stessi autori del programma. È stata registrata una nuova puntata durante la quale pare che il tronista Matteo Fioravanti abbia così fatto la sua scelta, ricaduta sulla corteggiatrice Noemi Baratto.

Andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come sono andate le cose. Il ragazzo decide di eliminare due delle sue corteggiatrici, Francesca e Valentina, subito dopo l’esterna avvenuta con Noemi. Infatti pare che nell’esterna i due abbiamo trascorso dei momenti particolarmente intensi e che il tronista si sia addirittura commosso. Tale motivo ha indotto Matteo a prendere la decisione di eliminare le ragazze.

Entra in studio una delle autrici del programma, Raffalla Mennoia, per presentare e pubblicizzare l’uscita del suo nuovo libro. Ma succede qualcosa di inaspettato. L’autrice di UeD dopo aver assistito e rivisto l’esterna del tronista e della corteggiatrice, intervenire sulla questione. Raffaella Mennoia, dopo aver costatato un tale coinvolgimento di Matteo nei confronti di Noemi, gli consiglia di anticipare la sua scelta. Una chiarezza di sentimenti ormai palese.

Infatti Fioravanti non se l’è fatto ripetere due volte. Ecco ciò che riportano le anticipazioni: “Nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi, il tronista Matteo ha scelto a sorpresa Noemi dopo aver eliminato Francesca e Valentina. Matteo in lacrime dopo l’esterna con Noemi, ha deciso di fare la sua scelta in anticipo su consiglio di Raffaella Mennoia, presente in studio per presentare il suo nuovo libro. Il tronista decide quindi di vivere la sua storia con Noemi lontano dalle telecamere”.