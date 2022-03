UeD: Ranieri bacia Valeria. Salatino viene rifiutato dalla corteggiatrice

Siamo ormai arrivata al terzo blocco di questa nuova stagione di UeD. Nella puntata di domenica 20 marzo si sono accesi i riflettori sul percorso dei tronisti Luca Salatino e Matteo Ranieri. Matteo ha scelto di portare ancora una volta in esterna con sé Valeria ed è scattato l’ennesimo bacio.

Ma non solo: Ranieri ha portato in esterna anche l’altra corteggiatrice, Federica Aversano, e anche con lei è scattato il bacio. Quando le ragazza vedono le loro rispettive esterne, hanno delle reazioni differenti l’una dall’altra.

Federica ha notato prima il feeling che Matteo ha con la sua rivale e solo per ultimo ha scoperto il bacio. La corteggiatrice ci è rimasta molto male per via della piega che la storia sta prendendo.

Ma non solo, il tronista ha fatto dell’altro: ha inviato alla ragazza un biglietto con una frase molto importante: “Mi fai venire voglia di futuro”. Queste parole, ovviamente, non fanno altro che gettare Federica ancor più nello sconforto.

Passando invece al trono di Luca Salatino, vediamo che il ragazzo è uscito con Soraya. I due hanno fatto un’esterna molto tranquilla, ma lei ha mantenuto le distanze e si è rifiutata di baciarlo. Ovviamente tale scelta non è per niente piaciuta a Luca.

Anche nel trono Over le cose non vanno tanto meglio, anzi. Discussioni e confronti tengono accesi gli animi dei protagonisti. L’opinionista di UeD Tina Cipollari si è scaglia ancora contro la dama Pinuccia. Franco e Armando si sono gettati veleno l’uno contro l’altro. Biagio, invece, ha affrontato un’ennesima controversia con una nuova signora.

I due hanno vissuto un’esterna insieme ma, quando sono tornati al centro dello studio di Maria De Filippi, hanno raccontato versioni del tutto differenti. Lui ha parlato di un bacio desiderato e voluto da entrambi, lei però ha negato l’accaduto e questo ha sollevato nuove polemiche.