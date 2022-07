Lo studio di UeD riesce a dare vita a molte coppie, presentando al pubblico giovani che decidono di cercare l’amore con l’aiuto di Maria De Filippi. Tra di loro però, purtroppo, non tutte sono destinate a durare a lungo e spesso questo non lascia indifferenti i fans più affezionati.

Sicuramente, è così per la coppia formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Erano molti i telespettatori che scommettevano su questa relazione, eppure sono bastati pochi mesi perché tutte le speranze andassero in fumo. L’annuncio della loro rottura è dato tramite una serie di storie sul profilo Instagram.

Dopodiché questo argomento è come finito nel dimenticatoio. Ma lo stesso non è successo per i fans, che anzi hanno preso posizioni forti e discordanti al riguardo. Se da una parte il pubblico ha mostrato la sua solidarietà all’ex tronista, altri lo hanno invece aspramente criticato.

Ricordiamo che anche la precedente relazione del ragazzo (con Sophie Codegoni) nata nel dating show, era terminata allo stesso modo. A criticarlo è stato anche Samuele Carniani, scelta dell’ex tronista Roberta Giusti, che aveva avuto da ridire circa l’atteggiamento di Matteo. Ranieri, dal canto suo, ha semplicemente smesso di seguirlo sui social.

Ma ad intervenire silenziosamente è stato anche qualcun altro e l’ex corteggiatore probabilmente non potrà ignorare anche lei: parliamo della sorella di Valeria Cardone.

Infatti, nonostante i due sembrino essersi lasciati nel più pacifico dei modi, probabilmente alcuni retroscena potrebbero nascondere un’altra verità. La sorella di Valeria ha smesso di seguire l’ex tronista sui social e Matteo, di rimando, ha fatto lo stesso.

Questo ha dato vita a varie ipotesi, soprattutto a quella per cui in effetti i due non si siano lasciati in modo poi così pacifico. A destare ulteriori sospetti è il fatto che la sorella di Valeria, comunque, abbia deciso di non rimuovere la foto della scelta. Questo gesto nasconde un messaggio? Non ci resta che attende qualche informazione in più.